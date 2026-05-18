Πανεπιστήμια: Κάμερες σε κτίρια και αμφιθέατρα που έχουν καταγραφεί συχνά επεισόδια

Ολοκληρώθηκε η αποτύπωση της εικόνας που αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης φαινομένων βίας και παραβατικότητας στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), τον εποπτευόμενο από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό φορέα, στον οποίο έχουν κατατεθεί τα σχέδια ασφάλειας των ελληνικών ΑΕΙ.

Με βάση την εικόνα αυτή προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου για τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστημιακά κτίρια, όπως δήλωσε ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, σε δηλώσεις του στο περιθώριο των εργασιών του Aristotle Innovation Forum.

«Δεσμευόμαστε όπως ορίζει ο νόμος -γιατί αυτή η κυβέρνηση ό, τι λέει το κάνει- ότι θα υπάρξουν αφενός κάμερες παντού στους κοινόχρηστους χώρους, αφετέρου ελεγχόμενη είσοδος σε όλα τα κτίρια των πανεπιστημίων», επισήμανε ο κ. Παπαϊωάννου, διευκρινίζοντας ότι σε πρώτη φάση οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια πανεπιστημίων, στα οποία έχουν καταγραφεί επεισόδια με μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ «εφόσον η διοίκηση οποιουδήποτε πανεπιστημίου εκτιμήσει ότι χρειάζονται κάμερες σε κάποιους χώρους εργαστηρίων -αν όχι σε όλους, σε αυτούς που ενδεχομένως έχουν μεγάλα όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό μεγάλης αξίας- θα μπουν και εκεί».

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για την προμήθεια και τοποθέτηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα ΑΕΙ, ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνισε ότι προχωρά, αλλά καθορίζεται από τα χρονοδιαγράμματα των δημοσίων συμβάσεων και τους όρους των διαγωνιστικών διαδικασιών, που υποχρεωτικά τηρούνται για λόγους διαφάνειας.

