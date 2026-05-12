Τι προβλέπεται για την ασφάλεια στα ΑΕΙ: Ολοκληρώθηκαν τα σχέδια ασφαλείας

Μίλτος Τσεκούρας

  • Από το καλοκαίρι του 2025, ισχύει νόμος που καθορίζει το πλαίσιο ασφάλειας των ΑΕΙ στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση βίας και την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και περιουσίας.
  • Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, όλα τα πανεπιστήμια έχουν καταθέσει σχέδια ασφαλείας, ενώ προετοιμάζεται κοινό πρότυπο ασφαλείας για την επικαιροποίησή τους.
  • Σε πέντε μεγάλα ΑΕΙ πραγματοποιούνται επιτόπιες αξιολογήσεις αναγκών ασφαλείας με τη βοήθεια του ΚΕΜΕΑ.
  • Το Υπουργείο Παιδείας δεσμεύεται να χρηματοδοτήσει την υλικοτεχνική υποδομή και την πρόσληψη προσωπικού για τις μονάδες ασφάλειας των πανεπιστημίων, με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για διαφάνεια.
  • Σε πρόσφατα επεισόδια σε ΑΠΘ και ΕΜΠ εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες κατά των υπευθύνων, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
Από το καλοκαίρι του 2025, ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος που διέπει την ασφάλεια των πανεπιστημίων στην Ελλάδα, καθορίζοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα ΑΕΙ θα πρέπει να λειτουργούν είτε σε περιπτώσεις περιστατικών βίας, είτε σε επίπεδο διαφύλαξης της ακαδημαϊκής ελευθερίας και περιουσίας.

Μάλιστα, με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, να ξεκαθαρίζει στη Σύνοδο των Πρυτάνεων —ήδη από την παρουσίαση του τότε σχεδίου νόμου— τις κινήσεις στις οποίες θα πρέπει να προβούν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, όπως και προβλεπόταν νομοθετικά, όλα τα πανεπιστήμια κατέθεσαν σχέδια ασφαλείας. Η επόμενη φάση που προβλέπεται είναι η εκπόνηση κοινού πρότυπου ασφαλείας για όλα τα Πανεπιστήμια με βάση το οποίο θα γίνει η επικαιροποίηση των σχεδίων.

Παράλληλα, σε πέντε πανεπιστήμια —Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πάντειο— βρίσκεται σε εξέλιξη επιτόπια αξιολόγηση των αναγκών ασφαλείας των ανώτατων αυτών ιδρυμάτων, με τη συνδρομή του ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελέτης Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη).

Πηγές από πλευράς υπουργείου Παιδείας επεσήμαναν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η λειτουργία των πανεπιστημίων διέπεται από το αυτοδιοίκητο, καθώς επίσης και ότι με τον νόμο 5224/2025 παρέχονται «όλα τα εργαλεία που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της στιβαρής αντιμετώπισης φαινομένων βίας και ανομίας εντός των χώρων του πανεπιστημίου».

Αξίζει να επισημανθεί, επίσης, ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας έχει δεσμευθεί, τόσο δημόσια όσο και στις συνεδριάσεις των Συνόδων των Πρυτάνεων, ότι θα χρηματοδοτήσει την αγορά και εγκατάσταση της υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς επίσης και την πρόσληψη, όπου απαιτείται, επιπλέον προσωπικού στις μονάδες Ασφάλειας των πανεπιστημίων.

«Η προμήθεια της υλικοτεχνικής υποδομής, υπόκειται στους κανόνες των δημοσίων συμβάσεων προκείμενου να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, γεγονός που επιφέρει σχετικές καθυστερήσεις», σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Αναφορικά με τα επεισόδια σε ΑΠΘ και ΕΜΠ

Όσον αφορά στα επεισόδια που σημειώθηκαν πρόσφατα στο ΑΠΘ και στο ΕΜΠ, εφαρμόστηκε ό,τι προβλέπεται από τον νόμο για τους εμπλεκόμενους.

Πιο συγκεκριμένα, για τα επεισόδια που προκλήθηκαν στο ΕΜΠ, τον περασμένο Οκτώβριο, ο πρύτανης, Γιάννης Χατζηγεωργίου, εφάρμοσε τον νόμο και σε συνέχεια των ποινικών διώξεων, ασκήθηκαν και οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διώξεις στους εμπλεκόμενους φοιτητές.

Στο ΑΠΘ, μετά και τον προπηλακισμό του αντιπρύτανη, Ιάκωβου Μιχαηλίδη, υπεβλήθη μήνυση κατά των υπαιτίων. Η Πρόεδρος Πρωτοδικών, ζήτησε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση των υπαιτίων, με βάση τα άρθρα 168 και 330 του Ποινικού Κώδικα.

«Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι Πρυτανικές αρχές οφείλουν να ασκήσουν και τις πειθαρχικές, που σαφώς προβλέπει ο νόμος», σχολίασαν οι ίδιες πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

