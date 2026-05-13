Φοιτητικές εκλογές 2026: Ολοκληρώνεται η καταμέτρηση - Διαφορετικά αποτελέσματα δίνουν οι παρατάξεις

Ούτε φέτος τα βρίσκουν στην πρωτιά των φοιτητικών εκλογών οι παρατάξεις, με ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και ΠΚΣ να εκδίδουν διαφορετικά αποτελέσματα, με την κάθε μία να ανακηρύσσεται νικήτρια.

Η ψηφοφορία στα περισσότερα τμήματα ολοκληρώθηκε στις 19:00 το απόγευμα και έκτοτε ξεκίνσαν οι καταμετρήσεις, με τις παρατάξεις να καταγγέλλουν παρατυπίες στη διαδικασία.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, μιλά για νίκη για 39η συνεχή χρονιά και μπορείτε να δείτε εδώ τα συγκεντρωτικά της αποτελέσματα, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς.

Δείτε εδώ τα πρώτα αποτελέσματα που δίνει η Πανσπουδαστική, η παράταξη του ΚΚΕ, από τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών με συνεχή ροή ενημέρωσης ανά φοιτητικό σύλλογο, ανά ίδρυμα και σε πανελλαδικό επίπεδο.

