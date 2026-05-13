ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: «Τα πρώτα μηνύματα δείχνουν ότι οδεύουμε σε νίκη»

Στις πρώτες ανακοινώσεις για τα αρχικά αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, προχώρησε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, σύμφωνα με τις οποίες, «τα πρώτα μηνύματα από όλη την Ελλάδα δείχνουν ότι η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ οδεύει και φέτος προς μια ακόμα καθαρή νίκη».

Σύμφωνα με την παράταξη του κυβερνώνοντος κόμματος, η συμμετοχή «καταγράφει μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές», όμως «η εκτίμηση των στελεχών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι ότι η παράταξη θα διατηρήσει τη δυναμική της, διατηρώντας την πρώτη θέση και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την ισχυρή της παρουσία στα Πανεπιστήμια».

Παράλληλα, κάνει λόγο για «αρκετά προβλήματα» στη φετινή διαδικασία, κατηγορώντας την ΠΚΣ, την παράταξη του ΚΚΕ, αναφέροντας ότι «υπήρχαν τμήματα στα οποία η Πανσπουδαστική έστησε μόνη της κάλπες, παραβιάζοντας για ακόμη μία φορά τη συμφωνία που η ίδια έχει συνυπογράψει».

«Η παράταξη του ΚΚΕ προχώρησε σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία σε τμήματα ανά την Ελλάδα και ιδίως στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, αρνούμενη να δεχτεί το πραγματικό αποτέλεσμα στο οποίο συμφωνούν οι υπόλοιπες παρατάξεις», προσθέτει η ΔΑΠ.

Στην ανακοίνωση, η «γαλάζια» παράταξη των Πανεπιστημίων αναφέρει ότι «στην κάλπη του Οικονομικού του ΕΚΠΑ, η ψηφοφορία διακόπηκε πολλές φορές με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ, χωρίς κανέναν πραγματικό λόγο εκτός από την αποτροπή των φοιτητών από το να ασκήσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα», συμπληρώνοντας ότι «με αυτούς τους τρόπους, πλαστογραφεί υπέρ της το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα, εμφανίζοντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στη βούληση της φοιτητικής κοινότητας».

