Φοιτητικές εκλογές 2026: Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές - Πώς μπορούν να ψηφίσουν

Από τις 7:00 το πρωί έως τις 7:00 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες στα πανεπιστημιακά ιδρύματα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φοιτητικές εκλογές 2026: Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές - Πώς μπορούν να ψηφίσουν

Στιγμιότυπο από παλαιότερες φοιτητικές εκλογές

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σήμερα, 13 Μαΐου, από τις 7:00 έως τις 19:00 στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.
  • Για να ψηφίσουν οι φοιτητές απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης μαζί με το φοιτητικό πάσο.
  • Η ψηφοφορία είναι μυστική και η επιλογή των εκπροσώπων γίνεται με σταυρούς μεταξύ διαφορετικών ψηφοδελτίων.
  • Οι φετινές εκλογές διεξάγονται εν μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης για θέματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, η αναβάθμιση των πανεπιστημίων και η φοιτητική μέριμνα.
  • Οι κύριες φοιτητικές παρατάξεις, ΠΚΣ, ΔΑΠ
  • ΝΔΦΚ και ΠΑΣΠ, προβάλλουν διαφορετικές θέσεις και αιτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των σπουδών.
Snapshot powered by AI

Στις κάλπες καλούνται να προσέλθουν σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, οι φοιτητές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών, με σκοπό την ανάδειξη των εκπροσώπων της φοιτητικής κοινότητας.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 7:00 το πρωί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 19:00 το απόγευμα, με το ενδεχόμενο της παράτασης να εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογως με την προσέλευση των ψηφοφόρων.

Πώς μπορούν να ψηφίσουν οι φοιτητές

Για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας και της συμμετοχή των φοιτητών, δεν διεξάγονται μαθήματα σήμερα στα ιδρύματα.

Για να μπορέσει κάποιος φοιτητής να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα θα πρέπει να έχει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, καθώς και το φοιτητικό του πάσο. Η συμμετοχή στις εκλογές μόνο με το πάσο, χωρίς άλλο έγγραφο ταυτοποίησης, απαγορεύεται ρητά από τον εκλογικό κανονισμό.

Εφόσον κάποιος φοιτητής δεν έχει μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει με βεβαίωση, που θα του χορηγηθεί από την γραμματεία του τμήματος, ύστερα από σχετικό έλεγχο της καρτέλας του φοιτητή στις Γραμματείες.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και η επιλογή γίνεται μεταξύ διαφορετικών ψηφοδελτίων. Η επιλογή των προσώπων γίνεται με σταυρούς, ο αριθμός των οποίων ποικίλλει στα διάφορα τμήματα.

Εν μέσω έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων οι φοιτητικές εκλογές

Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται εν μέσω έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με επίκεντρο την «ταυτότητα» του ελληνικού πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα: αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέριμνα, είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει.

Η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (ΠΚΣ), έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρθρου 16, στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και «κρούει τον κώδωνα» για υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων και εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας. «Η αναθεώρηση του άρθρου 16 θα απελευθερώσει πλήρως από οποιαδήποτε εμπόδια την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα οδηγήσει σε απόλυτη υποβάθμιση τα πτυχία μας, σε δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα και γενίκευσή τους στα μεταπτυχιακά, ενώ θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση, αναλώσιμα κ.ά.)», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΚΣ με αφορμή τις εκλογές.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, έχει αναδείξει ως «πυρήνα» της προεκλογικής της ατζέντας την ασφάλεια, την αναβάθμιση των σπουδών, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της φοιτητικής καθημερινότητας, κάνοντας λόγο για την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων «προς ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό πανεπιστήμιο». «Στις 13 Μαΐου αφήνουμε πίσω οριστικά τις μάχες του παρελθόντος και προχωράμε μπροστά, για τις μάχες του μέλλοντος. Για σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Για καλύτερες υποδομές. Για την πραγματική σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Αφήνουμε στο περιθώριο την τοξικότητα, τις άναρθρες κραυγές και εκείνους που με τη στάση τους κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τις Σχολές μας πίσω», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Από πλευράς ΠΑΣΠ, το κεντρικό μήνυμα για τις φοιτητικές εκλογές είναι «Ώρα να ακουστείς». «Φέτος είναι η ώρα να ακουστείς, να σπάσεις τη στασιμότητα, να κάνεις το βήμα προς τα εμπρός. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της παράταξης, η οποία διεκδικεί, μεταξύ άλλων, ενίσχυση της ασφάλειας και της φοιτητικές μέριμνας, σπουδές με σύγχρονα εφόδια, τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, διαφάνεια στους Φοιτητικούς Συλλόγους, καλύτερη σύνδεση της ακαδημαϊκής θεωρίας με την επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Πού αλλού έχει προβλήματα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

08:07ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ επιστρέφει δέκα χρόνια μετά σε μία ισχυρότερη και πιο δυναμική Κίνα - Το προσωνύμιο που του έχουν δώσει οι Κινέζοι

08:05WHAT THE FACT

Κρυμμένα σε σπηλιά της Αυστραλίας βρέθηκαν απολιθώματα που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί

08:03ΜΑΝΤΕΙΟ

Πότε θα γίνουν εκλογές, Ανεβαίνει ο Φειδίας, Ποιος ψηφίζει για 2ο κόμμα, Τα μάτια της Νάντιας και οι τρίχες της Βάσιας

08:02ΑΠΟΨΕΙΣ

Ένα κείμενο για σένα από μια «αποτυχημένη» μαθήτρια που νόμιζε ότι θα έχει μια «αποτυχημένη» ζωή

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Ώρα για παρουσία στις ΗΠΑ

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (13/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηχηρό «λουκέτο» για το ιστορικό Notos (πρώην Λαμπρόπουλος) της Αιόλου -Τι θα γίνει με τους 300 εργαζόμενους

07:32ΕΥ ΖΗΝ

Απώλεια και συντήρηση βάρους: Τα 10.000 βήματα/μέρα γίνονται 8.500 με νέα έρευνα

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Τρίτη θητεία ΝΔ σημαίνει οπισθοδρόμηση

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ σε συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις - Τι προβλέπουν οι τελικές διατάξεις

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα 10 ταξιδιωτικά λάθη που μπορούν να σας μετατρέψουν σε «ασθενή μηδέν»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητικές εκλογές 2026: Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές - Πώς μπορούν να ψηφίσουν

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (13/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλό μέτωπο της κυβέρνησης κατά Τσίπρα - Ανδρουλάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτελικό

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

06:48LIFESTYLE

Όταν το Survivor γίνεται παγίδα θανάτου: Οι 10 τραυματισμοί και τραγωδίες παγκοσμίως του reality

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία σήμερα στο Δημόσιο - Ποιοι συμμετέχουν, τι ισχύει για ΜΜΜ και σχολεία

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηχηρό «λουκέτο» για το ιστορικό Notos (πρώην Λαμπρόπουλος) της Αιόλου -Τι θα γίνει με τους 300 εργαζόμενους

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις - Τι προβλέπουν οι τελικές διατάξεις

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

06:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πιο μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού: Σε αναζήτηση τρίτου διπλού για να πανηγυρίσει μια επική πρόκριση

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:32ΕΥ ΖΗΝ

Απώλεια και συντήρηση βάρους: Τα 10.000 βήματα/μέρα γίνονται 8.500 με νέα έρευνα

08:02ΑΠΟΨΕΙΣ

Ένα κείμενο για σένα από μια «αποτυχημένη» μαθήτρια που νόμιζε ότι θα έχει μια «αποτυχημένη» ζωή

08:05WHAT THE FACT

Κρυμμένα σε σπηλιά της Αυστραλίας βρέθηκαν απολιθώματα που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό - Η 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ - Όλες οι λεπτομέρειες για την τραγωδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ