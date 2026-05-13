Φοιτητικές εκλογές: Για λίγες ώρες ακόμα ανοιχτές οι κάλπες - Ομαλά διεξάγεται η διαδικασία

Snapshot Οι φοιτητικές εκλογές στα ΑΕΙ διεξάγονται σήμερα και οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 19:00 ή για 12 ώρες από το άνοιγμά τους.

Η συμμετοχή των φοιτητών είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και για να ψηφίσουν απαιτείται ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης μαζί με το φοιτητικό πάσο.

Οι φετινές εκλογές διεξάγονται εν μέσω έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων με βασικά θέματα την αναθεώρηση του άρθρου 16, την ασφάλεια και τη φοιτητική μέριμνα.

Η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας αντιτίθεται στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, υποστηρίζοντας ότι θα υποβαθμίσει τα πτυχία και θα εμπορευματοποιήσει τη φοιτητική μέριμνα.

Η ΔΑΠ

ΝΔΦΚ και η ΠΑΣΠ προωθούν θέματα ασφάλειας, αναβάθμισης σπουδών και σύνδεσης με την αγορά εργασίας, με έμφαση στη σύγχρονη λειτουργία και βελτίωση της φοιτητικής καθημερινότητας.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Για λίγες ώρες ακόμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες για τις φοιτητικές εκλογές, οι οποίες διεξάγονται σήμερα στα ΑΕΙ της χώρας.

Οι κάλπες στα περισσότερα ιδρύματα άνοιξαν στις 7:00 το πρωί, επομένως θα κλείσουν στις 19:00 το απόγευμα, καθώς η διαδικασία είναι 12ωρη. Όπου η ψηφοφορία ξεκίνησε αργότερα, οι κάλπες θα κλείσουν μόλις συμπληρωθούν οι 12 ώρες, ενώ αναλόγως με την προσέλευση των φοιτητών, δεν αποκλείεται κατά περίπτωση να εξεταστεί και το ενδεχόμενο παράτασης.

Προς το παρόν, πάντως, και παρά τα χθεσινά επεισόδια που σημειώθηκαν τόσο στο ΑΠΘ, όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Πώς μπορούν να ψηφίσουν οι φοιτητές

Για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας και της συμμετοχής των φοιτητών, δεν διεξάγονται μαθήματα σήμερα στα ιδρύματα.

Για να μπορέσει κάποιος φοιτητής να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα θα πρέπει να έχει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, καθώς και το φοιτητικό του πάσο. Η συμμετοχή στις εκλογές μόνο με το πάσο, χωρίς άλλο έγγραφο ταυτοποίησης, απαγορεύεται ρητά από τον εκλογικό κανονισμό.

Εφόσον κάποιος φοιτητής δεν έχει μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει με βεβαίωση, που θα του χορηγηθεί από την γραμματεία του τμήματος, ύστερα από σχετικό έλεγχο της καρτέλας του φοιτητή στις Γραμματείες.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και η επιλογή γίνεται μεταξύ διαφορετικών ψηφοδελτίων. Η επιλογή των προσώπων γίνεται με σταυρούς, ο αριθμός των οποίων ποικίλλει στα διάφορα τμήματα.

Εν μέσω έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων οι φοιτητικές εκλογές

Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται εν μέσω έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με επίκεντρο την «ταυτότητα» του ελληνικού πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα: αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέριμνα, είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει.

Η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (ΠΚΣ), έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρθρου 16, στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και «κρούει τον κώδωνα» για υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων και εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας. «Η αναθεώρηση του άρθρου 16 θα απελευθερώσει πλήρως από οποιαδήποτε εμπόδια την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα οδηγήσει σε απόλυτη υποβάθμιση τα πτυχία μας, σε δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα και γενίκευσή τους στα μεταπτυχιακά, ενώ θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση, αναλώσιμα κ.ά.)», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΚΣ με αφορμή τις εκλογές.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, έχει αναδείξει ως «πυρήνα» της προεκλογικής της ατζέντας την ασφάλεια, την αναβάθμιση των σπουδών, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της φοιτητικής καθημερινότητας, κάνοντας λόγο για την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων «προς ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό πανεπιστήμιο». «Στις 13 Μαΐου αφήνουμε πίσω οριστικά τις μάχες του παρελθόντος και προχωράμε μπροστά, για τις μάχες του μέλλοντος. Για σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Για καλύτερες υποδομές. Για την πραγματική σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Αφήνουμε στο περιθώριο την τοξικότητα, τις άναρθρες κραυγές και εκείνους που με τη στάση τους κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τις Σχολές μας πίσω», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Από πλευράς ΠΑΣΠ, το κεντρικό μήνυμα για τις φοιτητικές εκλογές είναι «Ώρα να ακουστείς». «Φέτος είναι η ώρα να ακουστείς, να σπάσεις τη στασιμότητα, να κάνεις το βήμα προς τα εμπρός. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της παράταξης, η οποία διεκδικεί, μεταξύ άλλων, ενίσχυση της ασφάλειας και της φοιτητικές μέριμνας, σπουδές με σύγχρονα εφόδια, τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, διαφάνεια στους Φοιτητικούς Συλλόγους, καλύτερη σύνδεση της ακαδημαϊκής θεωρίας με την επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης.

