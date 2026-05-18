Δούκας: Μου λένε να μαζέψω τα ηλεκτρικά πατίνια αλλά δεν μου επιτρέπεται

Αν είναι ένα πατίνι μόνο κάπου παρατημένο δεν μου επιτρέπεται να το μαζέψω», είπε, εξηγώντας πως απαιτείται πρώτα ειδοποίηση της εταιρείας και αναμονή αρκετών ωρών

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε ότι δεν επιτρέπεται να μαζέψει εγκαταλελειμμένα ηλεκτρικά πατίνια χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της εταιρείας και αναμονή αρκετών ωρών.
  • Ο δήμος Αθηναίων δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει περιορισμούς στα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς οι άδειες δίνονται από το υπουργείο και όχι από τον δήμο.
  • Ο κ. Δούκας υποστήριξε την απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών και αναγνώρισε την έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου μέχρι σήμερα.
  • Για το ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί το κόμμα να βρεθεί στην πρώτη θέση και απέκλεισε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
  • Ο δήμαρχος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιος για τη δημαρχία της Αθήνας το 2028.
Εφ όλης της ύλης συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όπου τοποθετήθηκε τόσο για το θέμα για τα ηλεκτρικά πατίνια, όσο και για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ.

Όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια, ο κ. Δούκας επικρότησε την απαγόρευσή τους, λέγοντας ωστόσο ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν είχε δυνατότητα να επιβάλει ουσιαστικούς περιορισμούς, καθώς οι άδειες δίνονταν από το υπουργείο και όχι από τον ίδιο τον δήμο.

Όπως είπε, στην Αθήνα δραστηριοποιούνται τρεις μεγάλες και κάποιες μικρότερες εταιρείες με συνολικά περίπου 5.000 πατίνια.

«Εμείς φτιάξαμε μια κανονιστική η οποία μας γύρισε πίσω από την αποκεντρωμένη γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηρή», σημείωσε, εξηγώντας ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. «Μπορούσε δηλαδή ένας ανήλικος να πάρει ένα πατίνι και να τρέχει με όση ταχύτητα θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, περιέγραψε και τις δυσκολίες απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων πατινιών από τον δρόμο, λέγοντας ότι ο δήμος δεν είχε δικαίωμα άμεσης παρέμβασης. «Μου λένε γιατί δεν τα μαζεύεις δήμαρχε. Αν είναι ένα πατίνι μόνο κάπου παρατημένο δεν μου επιτρέπεται να το μαζέψω», είπε, εξηγώντας πως απαιτείται πρώτα ειδοποίηση της εταιρείας και αναμονή αρκετών ωρών.

Μιλώντας για τη Βασιλίσσης Όλγας, που όπως είπε άνοιξε πιλοτικά για τρεις μήνες με δύο λωρίδες κυκλοφορίες, ο Χάρης Δούκας δήλωσε πως «δεν το είχα πολεμήσει το έργο, το αντίθετο», εξηγώντας ότι είχε εξαρχής προτείνει έναν πολυτροπικό δρόμο και όχι έναν αποκλειστικό πεζοδρόμιο.

«Τελικά υπάρχουν λωρίδες, τελικά είναι ήπια η κυκλοφορία, τελικά μπαίνουν αμάξια και μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος καλό, όλα καλά», σχολίασε.

Για το ΠΑΣΟΚ

Ο ίδιος σημείωσε πως εάν το ΠΑΣΟΚ δεν έρθει βρεθεί στην πρώτη θέση «πολιτική αλλαγή δεν γίνεται». «Θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σενάριο που για την κοινωνία θα 'ναι εξαιρετικά άσχημο. Είναι τρομακτικά τα προβλήματα, τρομακτική η ακρίβεια», έιπε.

Απαντώντας για το σενάριο το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί στην τρίτη θέση, ο κ. Δούκας σημείωσε πως «είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο για την κοινωνία πρώτα απ' όλα, δεν είναι μόνο κομματικός πατριωτισμός. Εγώ θεωρώ ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αυτή θα είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη συνολικά για τη χώρα. Γι' αυτό και έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη, και σε ό,τι με αφορά, να δώσουμε τον αγώνα μέχρι τελευταία μέρα για να νικήσουμε».

Ο ίδιος τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία. «Έχουμε πει ότι προοδευτική διακυβέρνηση με εγγυητή το ΠΑΣΟΚ. Εμείς πρώτη δύναμη και εμείς εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση».

Απαντώντας στο ερώτημα εάν θα είναι υποψήφιος εκ νέου για τη Δημαρχία της Αθήνας, είπε: «Το Νοέμβριο του 2028 κανείς στη ζωή δεν ξέρει, αλλά γιατί όχι;».

