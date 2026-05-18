Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα - Η ημερομηνία πληρωμής της β' δόσης

Έκλεισε προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Η πληρωμή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, μαζί με τα άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29/05/2026 και ώρα 08:00.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

