Chios και Kythira Pass 2026: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για το voucher

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και αναλυτικά η διαδικασία για το «Chios Kythira Pass 2026»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Chios και Kythira Pass 2026: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για το voucher
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι αιτήσεις για το «Chios Kythira Pass 2026» υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ έως σήμερα, 18 Μαΐου 2026.
  • Το πρόγραμμα παρέχει άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες σε 6.600 δικαιούχους για χρήση σε διαμονή, εστίαση και μεταφορές σε Χίο και Κύθηρα.
  • Δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που δεν έχουν κύρια κατοικία σε Χίο ή Κύθηρα και δεν λαμβάνουν άλλες συναφείς παροχές κοινωνικού τουρισμού.
  • Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω κλήρωσης, με έκδοση και ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας πριν από κάθε φάση του προγράμματος.
  • Για τη χρήση της κάρτας απαιτείται smartphone με τεχνολογία NFC, ενώ τα στοιχεία των αιτούντων αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.
Snapshot powered by AI

Λήγει σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για το «Chios Kythira Pass 2026», μέσω του vouchers.gov.gr.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου 2025, καθώς και των Κυθήρων, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2025.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθήρων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Το πρόγραμμα αφορά σε δύο προορισμούς:

α) Δήμος Χίου
β) Δήμος Κυθήρων,

καθώς και σε δύο ημερολογιακές φάσεις:

α) Φάση 1 - Μάιος-Ιούνιος 2026
β) Φάση 2 - Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2026.

Υλοποιείται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνολικά 6.600 δικαιούχοι έως και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές.

Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν:

  • 3.000 κάρτες των 300 ευρώ για τον Δήμο Χίου (Φάση 1: 1.500, Φάση 2: 1.500)
  • 3.600 κάρτες των 250 ευρώ για τον Δήμο Κυθήρων (Φάση 1: 1.800, Φάση 2: 1.800)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τόσο ψηφιακά, όσο και μέσω των 1.027 ΚΕΠ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απλή, καθώς οι πολίτες χρειάζονται μόνο τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet και την επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης e-mail. Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται τα εξής βήματα:

  • Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet.
  • Καταχωρίζουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιούν μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP - One Time Password) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, εφόσον οι πολίτες έχουν ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ, αυτά αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης.
  • Αμέσως μετά, δηλώνουν τον προορισμό της επιλογής τους, μεταξύ των Δήμων Χίου και Κυθήρων, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμούν (Μάιος - Ιούνιος 2026, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2026).
  • Τέλος, δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν υπάγονται σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης και επιλέγουν «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι το «Chios Kythira Pass 2026» δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση όσοι πολίτες:

  • είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024,
  • δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024,
  • δεν είναι δικαιούχοι / ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τις περιόδους 2025-2026 και 2026-2027, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, και συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον φορέα υλοποίησης, αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για τους δικαιούχους που θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης, θα εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, εντός 2 εργάσιμων ημερών, πριν από την έναρξη της εκάστοτε φάσης. Μετά την έκδοση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα ενημερώσει τους δικαιούχους σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ενεργοποίηση της κάρτας.

Για τη χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC - ανέπαφων συναλλαγών.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αίτησης ή η δημιουργία νέας.

Το «Chios Kythira Pass 2026» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:42ΚΟΣΜΟΣ

Η αστυνομία σκότωσε αιλουροειδές - δραπέτη που ανήκε στη «Βασίλισσα των Τίγρεων της Γερμανίας»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

FIAT 600: Νέα turbo έκδοση σε προσιτή τιμή

09:37LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Διερμηνέας του BBC τα «έσπασε» στον τελικό της Eurovision με το «Jalla»

09:37ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πώς μπορεί να επηρεάσει την ερωτική ζωή όσων νόσησαν ακόμη και για έξι χρόνια

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβρεξαν με νεροπίστολα 22χρονο και έβγαζαν βίντεο – Τον χτύπησαν και τον έβρισαν

09:31WHAT THE FACT

Επιστήμονες αποκαλύπτουν ένα «εξωγήινο» μέταλλο κρυμμένο σε έναν θησαυρό 3.000 ετών

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε εν κινήσει όχημα - Στο νοσοκομείο η οδηγός

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη ο πατέρας για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του που πάσχει από αυτισμό

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες φρίκης από τις φυλακές «κολαστήρια» του Ιράν: Βιασμοί και εξευτελισμοί - Ο «Χασάπης του Εβίν» και ξυλοδαρμοί με το κοράνι

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Για πρώτη φόρα θα παντρευτεί ζευγάρι εντός των φυλακών Τρικάλων

09:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Ανήλικοι πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και νερομπαλόνια σε διερχόμενα αυτοκίνητα – Βίντεο ντοκουμέντο

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκαλύπτουν μεθόδους βασανιστηρίων που χρησιμοποίησε η CIA

08:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chios και Kythira Pass 2026: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για το voucher

08:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής»

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μετέτρεψε σε πίστα τον Περιφερειακό και συνελήφθη 30χρονος που έτρεχε με 209 χιλιόμετρα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει με όσους εργάζονται εκείνη την ημέρα

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν καθαρές αυξήσεις από 20 έως 60 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη σύγκρουση αεροσκαφών σε επίδειξη στον αέρα του Αϊντάχο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες φρίκης από τις φυλακές «κολαστήρια» του Ιράν: Βιασμοί και εξευτελισμοί - Ο «Χασάπης του Εβίν» και ξυλοδαρμοί με το κοράνι

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ - Όλες οι ημερομηνίες

07:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου - «Τώρα είναι η ώρα»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη ο πατέρας για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του που πάσχει από αυτισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ