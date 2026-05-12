Market Pass: Οι δικαιούχοι για το voucher τροφίμων

Snapshot Ο συνολικός προϋπολογισμός του Market Pass ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών με επιδότηση αγορών τροφίμων.

Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού, με αναδρομικά που φτάνουν έως 1.200 ευρώ για 30 μήνες.

Τα ψηφιακά voucher θα αποστέλλονται μέσω κινητού ή email και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης, εκτός από καπνικά προϊόντα και τυχερά παιχνίδια.

Δικαιούχοι είναι οι αποδέκτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, πρώην δικαιούχοι του προγράμματος έως 1/3/2024 και πολίτες σε κατάσταση ακραίας φτώχειας με βεβαίωση κοινωνικών υπηρεσιών.

Η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει τα αναδρομικά ποσά και οι επόμενες θα γίνονται αυτόματα και μηνιαία. Snapshot powered by AI

Νέο πλαίσιο εφαρμογής του οικονομικού βοηθήματος του Market Pass για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών εξετάζεται από το κυβερνητικό επιτελείο. Το πρόγραμμα επιδότησης στοχεύει στην οικονομική για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν τις πληρωμές στις αρχές του φθινοπώρου, ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Market Pass ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση θα δοθεί μέσω ψηφιακών voucher, τα οποία οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν είτε στο κινητό τους είτε στο email τους. Τα voucher μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά ή εκτυπωμένα για αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης, με εξαίρεση τα καπνικά προϊόντα και τα τυχερά παιχνίδια.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Market Pass

40€ τον μήνα ως βάση επιδότησης

Προσαύξηση ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού

Αναδρομικά ποσά με βάση τους μήνες συμμετοχής

Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών, που αυξάνουν σημαντικά το συνολικό ποσό ενίσχυσης:

6 μήνες: 240€

12 μήνες: 480€

18 μήνες: 720€

24 μήνες: 960€

30 μήνες: έως 1.200€

Η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά, ενώ οι επόμενες θα γίνονται αυτόματα και μηνιαία.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πρώην δικαιούχοι του προγράμματος (όπως ίσχυε έως 1/3/2024)

Πολίτες σε κατάσταση ακραίας φτώχειας με σχετική βεβαίωση κοινωνικών υπηρεσιών

Διαβάστε επίσης