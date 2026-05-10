Youth Pass 2026: Λίγες ημέρες ακόμα για τις αιτήσεις - Ποιοι το δικαιούνται και τι καλύπτει

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026 παραμένει ανοιχτή έως τις 15 Μαΐου 2026 και η αίτηση γίνεται μέσω vouchers.gov.gr ή ΚΕΠ με χρήση κωδικών TaxisNet.
  • Δικαιούχοι του voucher είναι όσοι συμπληρώνουν 18 ή 19 έτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, και η αίτηση υποβάλλεται μία φορά με αυτόματη δεύτερη πληρωμή.
  • Το συνολικό ποσό των 300 ευρώ καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ, με την πρώτη μετά την έγκριση και την δεύτερη το επόμενο έτος.
  • Η ενίσχυση πιστώνεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας που ενεργοποιείται μετά από ενημέρωση από το πιστωτικό ίδρυμα και παραμένει ενεργή για δύο έτη.
  • Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές ή υπηρεσίες σε επιχειρήσεις πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών, όπως ξενοδοχεία, μεταφορές, θέατρα, βιβλιοπωλεία και άλλες σχετικές δραστηριότητες.
Για λίγες ημέρες ακόμα και συγκεκριμένα, έως και τις 15 Μαΐου 2026 θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026, με τους δικαιούχους να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για το voucher 150 ευρώ, είτε μέσω του vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ .

Youth Pass 2026: Πώς κάνω αίτηση

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος τo voucher, είναι η υποβολή αίτησης στη σχετική Εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της γενικήςγραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (TaxisNet) στην ιστοσελίδα https://vouchers.gov.gr/youthpass.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Youth Pass και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Προσοχή: Κατόπιν της επιβεβαίωσης των στοιχείων επικοινωνίας, για να υποβληθεί οριστικά η αίτηση, απαιτείται να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης.

Ποιοι το δικαιούνται

Δικαιούχοι του voucher είναι όσοι έχουν συμπληρώσει τα 18 τους, είτε τα 19 τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά και δεν απαιτείται επανυποβολή το επόμενο έτος. Η δεύτερη πληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα.

Πώς γίνονται οι πληρωμές

Το συνολικό ποσό των 300 ευρώ καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ. Η πρώτη δόση πιστώνεται μετά την έγκριση της αίτησης, ενώ η δεύτερη δίνεται αυτόματα την επόμενη χρονιά, όταν ο δικαιούχος συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου. Ίσως υπάρξει καθυστέρηση 1 – 2 εργάσιμων ημερών έως να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Αναλυτικά:

Κατηγορία εμπόρου (MCC)

Περιγραφή δραστηριότητας

3000 έως 3350

αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

3351 έως 3500

ενοικίαση αυτοκινήτων

3501 έως 3999

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

4111

μεταφορές

4112

σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

4121

υπηρεσίες ταξί

4131

υπηρεσίες λεωφορείων

4411

θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

4457

ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

4511

λοιπές αερομεταφορές

4582

αεροδρόμια / αεροσταθμοί

4722

ταξιδιωτικά πρακτορεία

4789

λοιπές μεταφορές

5551

ενοικίαση σκαφών

5561

ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

5815

ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

5942

Βιβλιοπωλεία

7011

λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

7032

κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

7033

κάμπινγκ

7512

λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

7832

σινεμά

7911

αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

7922

θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

7929

ορχήστρες και μπάντες

7991

εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

7997

υπηρεσίες γυμναστηρίου

7999

λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

