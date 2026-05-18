Χατζηδάκης: «Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής»

Snapshot Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση ζητά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, όχι ψήφο εμπιστοσύνης.

Υπάρχει σε εξέλιξη διαγωνισμός για την αύξηση της χωρητικότητας του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» και κατασκευάζεται νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει λάθη, όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και έχει μεταφέρει τον έλεγχο στην ΑΑΔΕ για βελτίωση της λειτουργίας.

Έγιναν βήματα στην αστυνόμευση των πανεπιστημίων, με την κατάληψη να μην είναι πλέον ενεργή, ενώ η βία δεν πρέπει να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας.

Η αντιπολίτευση δεν ασκεί κριτική για την αστυνόμευση στα πανεπιστήμια, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο. Snapshot powered by AI

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3 για τις πολιτικές εξελίξεις.

«Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», ανέφερε αρχικά ο κύριος Χατζηδάκης, σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Αναφορικά με την χωρητικότητα του «Ελ. Βενιζέλος»: «Υπάρχει σε εξέλιξη διαγωνισμός για να μεγαλώσει. Μην ξεχνάμε πως χτίζεται και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το οποίο θα είναι και το πιο σύγχρονο της Ευρώπης. Επίσης διαθέτουμε και 14 περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία αποτελούν τουριστικούς πυλώνες για τη χώρα μας».

«Δεν θα επαναλάβω τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, αλλά είναι προφανές πως δεν φτάνουν όλα στην κοινή γνώμη. Μιλώντας για λάθη, ο στρουθοκαμιλισμός δεν είναι καλή τακτική. Δεν είμαι αυτής της σχολής. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πήγαμε καλά, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Οφείλουμε να έχουμε μια άλλη πολιτική και ο πρωθυπουργός βγήκε και το παραδέχτηκε και για αυτό ο έλεγχος περνάει στην ΑΑΔΕ. Στην αστυνόμευση έχουμε κάνει βήματα μπροστά, δεν υπάρχει ενεργή κατάληψη. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να δούμε με θάρρος», ανέφερε ο αντιπρόεδρος σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν μπορεί η βία να είναι μέρος της καθημερινότητας των Πανεπιστημίων. Δεν έχω ακούσει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να μας κάνει κριτική σε κάτι τέτοιο», σχολίασε για την αστυνόμευση στα πανεπιστήμια ο κύριος Χατζηδάκης.