Χατζηδάκης: «Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής»

Όσα ανέφερε ο αντιπρόεδρος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη

Δημήτρης Δρίζος

Χατζηδάκης: «Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής»

Κωστής Χατζηδάκης

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση ζητά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, όχι ψήφο εμπιστοσύνης.
  • Υπάρχει σε εξέλιξη διαγωνισμός για την αύξηση της χωρητικότητας του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» και κατασκευάζεται νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο.
  • Η κυβέρνηση αναγνωρίζει λάθη, όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και έχει μεταφέρει τον έλεγχο στην ΑΑΔΕ για βελτίωση της λειτουργίας.
  • Έγιναν βήματα στην αστυνόμευση των πανεπιστημίων, με την κατάληψη να μην είναι πλέον ενεργή, ενώ η βία δεν πρέπει να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας.
  • Η αντιπολίτευση δεν ασκεί κριτική για την αστυνόμευση στα πανεπιστήμια, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο.
Snapshot powered by AI

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3 για τις πολιτικές εξελίξεις.

«Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», ανέφερε αρχικά ο κύριος Χατζηδάκης, σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Αναφορικά με την χωρητικότητα του «Ελ. Βενιζέλος»: «Υπάρχει σε εξέλιξη διαγωνισμός για να μεγαλώσει. Μην ξεχνάμε πως χτίζεται και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το οποίο θα είναι και το πιο σύγχρονο της Ευρώπης. Επίσης διαθέτουμε και 14 περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία αποτελούν τουριστικούς πυλώνες για τη χώρα μας».

«Δεν θα επαναλάβω τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, αλλά είναι προφανές πως δεν φτάνουν όλα στην κοινή γνώμη. Μιλώντας για λάθη, ο στρουθοκαμιλισμός δεν είναι καλή τακτική. Δεν είμαι αυτής της σχολής. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πήγαμε καλά, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Οφείλουμε να έχουμε μια άλλη πολιτική και ο πρωθυπουργός βγήκε και το παραδέχτηκε και για αυτό ο έλεγχος περνάει στην ΑΑΔΕ. Στην αστυνόμευση έχουμε κάνει βήματα μπροστά, δεν υπάρχει ενεργή κατάληψη. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να δούμε με θάρρος», ανέφερε ο αντιπρόεδρος σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν μπορεί η βία να είναι μέρος της καθημερινότητας των Πανεπιστημίων. Δεν έχω ακούσει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να μας κάνει κριτική σε κάτι τέτοιο», σχολίασε για την αστυνόμευση στα πανεπιστήμια ο κύριος Χατζηδάκης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:42ΚΟΣΜΟΣ

Η αστυνομία σκότωσε αιλουροειδές - δραπέτη που ανήκε στη «Βασίλισσα των Τίγρεων της Γερμανίας»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

FIAT 600: Νέα turbo έκδοση σε προσιτή τιμή

09:37LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Διερμηνέας του BBC τα «έσπασε» στον τελικό της Eurovision με το «Jalla»

09:37ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πώς μπορεί να επηρεάσει την ερωτική ζωή όσων νόσησαν ακόμη και για έξι χρόνια

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβρεξαν με νεροπίστολα 22χρονο και έβγαζαν βίντεο – Τον χτύπησαν και τον έβρισαν

09:31WHAT THE FACT

Επιστήμονες αποκαλύπτουν ένα «εξωγήινο» μέταλλο κρυμμένο σε έναν θησαυρό 3.000 ετών

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε εν κινήσει όχημα - Στο νοσοκομείο η οδηγός

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη ο πατέρας για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του που πάσχει από αυτισμό

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες φρίκης από τις φυλακές «κολαστήρια» του Ιράν: Βιασμοί και εξευτελισμοί - Ο «Χασάπης του Εβίν» και ξυλοδαρμοί με το κοράνι

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Για πρώτη φόρα θα παντρευτεί ζευγάρι εντός των φυλακών Τρικάλων

09:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Ανήλικοι πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και νερομπαλόνια σε διερχόμενα αυτοκίνητα – Βίντεο ντοκουμέντο

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκαλύπτουν μεθόδους βασανιστηρίων που χρησιμοποίησε η CIA

08:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chios και Kythira Pass 2026: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για το voucher

08:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής»

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μετέτρεψε σε πίστα τον Περιφερειακό και συνελήφθη 30χρονος που έτρεχε με 209 χιλιόμετρα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει με όσους εργάζονται εκείνη την ημέρα

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν καθαρές αυξήσεις από 20 έως 60 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη σύγκρουση αεροσκαφών σε επίδειξη στον αέρα του Αϊντάχο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες φρίκης από τις φυλακές «κολαστήρια» του Ιράν: Βιασμοί και εξευτελισμοί - Ο «Χασάπης του Εβίν» και ξυλοδαρμοί με το κοράνι

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ - Όλες οι ημερομηνίες

07:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου - «Τώρα είναι η ώρα»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη ο πατέρας για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του που πάσχει από αυτισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ