Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβρεξαν με νεροπίστολα 22χρονο και έβγαζαν βίντεο – Τον χτύπησαν και τον έβρισαν
Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν 6 νεαρούς για το περιστατικό
Έξι νεαροί συνελήφθησαν την Κυριακή (17/5) σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς επιτέθηκαν σε έναν 22χρονο.
Οι έξι νεαροί – τρεις Έλληνες και τρεις Αλβανοί ηλικίας 16-19 ετών- έβρεξαν αρχικά έναν 22χρονο με νεροπίστολα και βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους, στην περιοχή του Ευόσμου. Το μαρτύριο για τον 22χρονο δεν τελείωσε εκεί όμως, αφού στη συνέχεια τα έξι άτομα τον χτύπησαν και τον έβρισαν.
Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού-Ευόσμου εντόπισαν και συνέλαβαν τα έξι νεαρά άτομα.
Σε βάρος των έξι συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση κι απλή σωματική βλάβη.
