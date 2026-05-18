Πότε ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ - Όλες οι ημερομηνίες

Δείτε τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που πήραν ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ, αλλά και πότε ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους τη νέα σεζόν.

Ηλίας Λαλιώτης

  • Η ΑΕΚ ξεκινά το ευρωπαϊκό της ταξίδι από τα playoffs του Champions League στις 18
  • 19 και 25
  • 26 Αυγούστου.
  • Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League στις 21
  • 22 και 28
  • 29 Ιουλίου.
  • Ο ΠΑΟΚ ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League στις 23 και 30 Ιουλίου.
  • Ο Παναθηναϊκός συμμετέχει στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League στις 23 και 30 Ιουλίου.
  • Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στα playoffs του Europa League στις 20 και 27 Αυγούστου ως κυπελλούχος Ελλάδας.
Το πρωτάθλημα της Super League ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να κατακτά το πρωτάθλημα και τον Ολυμπιακό να κερδίζει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη νέα χρονιά από τα προκριματικά του Europa League και ο Παναθηναϊκός από τα προκριματικά του Conference League.

Στην Ευρώπη θα παίξει και ο ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, αγωνιζόμενος στα playoffs του Europa League.

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά πότε και από ποιον προκριματικό γύρο ξεκινά κάθε ομάδα τις ευρωπαϊκές τις υποχρεώσεις τη νέα σεζόν.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της σεζόν 2026/27

ΑΕΚ: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών) | 18-19 Αυγούστου α' ματς, 25-26 Αυγούστου β' ματς.

Ολυμπιακός: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) | 21-22 Ιουλίου α' ματς, 28-29 Ιουλίου β' ματς.

ΟΦΗ ως κυπελλούχος: Playoffs Europa League | 20 Αυγούστου α' ματς, 27 Αυγούστου β' ματς.

ΠΑΟΚ: 2ος προκριματικός Europa League | 23 Ιουλίου α' ματς, 30 Ιουλίου β' ματς.

Παναθηναϊκός: 2ος προκριματικός Conference League | 23 Ιουλίου α' ματς, 30 Ιουλίου β' ματς.

* Υπάρχει σενάριο που στέλνει τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται στις 4/5 και 11/12 Αυγούστου. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει η Άστον Βίλα να κατακτήσει το Europa League, όπου αντιμετωπίζει τη Φράιμπουργκ στον τελικό, την ερχόμενη Τετάρτη (20/5) και να τερματίσει παράλληλα στην πρώτη τετράδα της Premier League (μοιάζει απίθανο να μην τα καταφέρει).

