Τραμπ προς Ιράν: «Ο χρόνος τελειώνει» – Απειλές, αδιέξοδο και σημάδια για νέα κλιμάκωση

Snapshot Πέντε εβδομάδες μετά την εκεχειρία, ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο για το πυρηνικό πρόγραμμα και τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν μέσω social media, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» και σχεδιάζει να εξετάσει στρατιωτικές επιλογές.

Η Τεχεράνη απάντησε με προειδοποιήσεις για «νέα, επιθετικά και αιφνιδιαστικά σενάρια» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Το Ιράν προειδοποίησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τη συνεργασία τους με το Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι η υπομονή του έχει όρια.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, με τις ΗΠΑ να εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό και το Ιράν να ετοιμάζει νέο μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοΐας.

Περισσότερες από πέντε εβδομάδες μετά την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται μακριά από συμφωνία, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές επαφές.

Το βασικό σημείο τριβής παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, τη σημαντικότερη θαλάσσια οδό μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο.

Η Ουάσιγκτον ζητά από το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να άρει τον έλεγχο που ασκεί στο Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη απαιτεί πολεμικές αποζημιώσεις, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Νέες απειλές Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέες απειλές κατά της Τεχεράνης μέσω Truth Social, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν.

«Για το Ιράν, το ρολόι μετρά αντίστροφα και πρέπει να κινηθούν ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα έχει απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΙΕΖΕΙ!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η νέα παρέμβαση έρχεται λίγες ώρες μετά την ανάρτηση-μήνυμα του Αμερικανού προέδρου με χάρτη της Μέσης Ανατολής, αμερικανική σημαία και κόκκινα βέλη που κατευθύνονταν προς το Ιράν, σε μια κίνηση που ερμηνεύθηκε ως έμμεση απειλή για νέα στρατιωτική δράση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφαλείας για να εξετάσει στρατιωτικές επιλογές απέναντι στην Τεχεράνη.

Μήνυμα Τραμπ με χάρτη της Μέσης Ανατολής

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα ανάρτηση με σαφές γεωπολιτικό μήνυμα προς το Ιράν, δημοσιεύοντας στο Truth Social εικόνα χάρτη της Μέσης Ανατολής πάνω στον οποίο εμφανίζεται η αμερικανική σημαία και κόκκινα βέλη που κατευθύνονται προς την ιρανική επικράτεια.

Η εικόνα, αναρτήθηκε χωρίς συνοδευτικό σχόλιο ή λεζάντα.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Η ιρανική πλευρά απάντησε με νέες προειδοποιήσεις.

Ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Αμπολφαζλ Σεκαρτσί δήλωσε ότι εάν οι αμερικανικές απειλές γίνουν πράξη, οι ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες με «νέα, επιθετικά και αιφνιδιαστικά σενάρια» και θα «βυθιστούν σε έναν βάλτο που δημιούργησαν οι ίδιες».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ κατηγόρησε από την πλευρά του ΗΠΑ και Ισραήλ ότι επιχειρούν να μεταθέσουν τις ευθύνες για την αποσταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών μετά την – όπως είπε – «απρόκλητη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν».

Ιράν προς ΗΑΕ: «Η υπομονή μας έχει όρια»

Παράλληλα το Ιράν προειδοποίησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τη συνεργασία τους με το Ισραήλ, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στον Κόλπο.

Ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και νυν γραμματέας του Συμβουλίου Σκοπιμότητας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαεΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας» προς τα ΗΑΕ, αλλά προειδοποίησε πως «η υπομονή του Ιράν έχει όρια».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, ο Ρεζαεΐ ανέφερε ότι η Τεχεράνη γνωρίζει για τις σχέσεις και τις επαφές μεταξύ ΗΑΕ και Ισραήλ.

«Τα ΗΑΕ δεν πρέπει να εμπλακούν στα σχέδια και τις ίντριγκες του Ισραήλ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το Ορμούζ παραμένει υπό ασφυκτική πίεση

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στη ναυσιπλοΐα.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι μέχρι την Κυριακή είχαν ανακατευθύνει 81 εμπορικά πλοία και ακινητοποιήσει τέσσερα ακόμη, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι έχει ετοιμάσει νέο μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ, ο οποίος – σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου Εμπραχίμ Αζιζί – θα παρουσιαστεί σύντομα.

Η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη εξελιχθεί στη μεγαλύτερη κρίση προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία, με τις τιμές να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τις εξαγωγές από την περιοχή να έχουν περιοριστεί δραματικά.