Σε εκλογική ετοιμότητα ο μηχανισμός της ΝΔ, με δύναμη από το Λένινγκραντ η «Κάρυ»

Θα είναι μια πολύ φορτωμένη σαιζόν για το Μαντείο καθώς ο Κυριάκος είναι έτοιμος να ανοίξει τις κάλπες νωρίτερα πριν προλάβουν οι εν δυνάμει αντίπαλοι να ανασυνταχθούν

ΜΑΝΤΕΙΟ
Ευλογημένο ψιλόβροχο μέσα Μαϊου, ευπρόσδεκτο φουλ καθώς βοηθάει τις δάφνες μου να δυναμώσουν και να φουντώσουν.

Το καλοκαίρι υπάρχει πολύ δουλειά, για να συλλεχθούν αλλά ας είναι καλά οι Αιγύπτιοι σκλάβοι μου. Θα είναι μια πολύ φορτωμένη σαιζόν για το Μαντείο καθώς ο Κυριάκος είναι έτοιμος να ανοίξει τις κάλπες νωρίτερα πριν προλάβουν οι εν δυνάμει αντίπαλοι να ανασυνταχθούν.

Ήδη η Καρυστιανού αφήνει περιστέρια και μαζεύει υπογραφές για ν’ ανακοινώσει την Πέμπτη παρουσία προέδρου της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, (πρώην Λένινγκραντ), ενώ κι ο Αλέξης το πάει για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες.

Χθες ο Κυριάκος ψήφισε για τη νέα Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που ολοκλήρωσε το 16ο Συνέδριό της, αλλά ταυτόχρονα έστειλε το μήνυμα φουλ κινητοποίησης του κομματικού μηχανισμού κι ας απλωθεί το καλοκαίρι μπροστά μας. Τέλος Μαΐου θα εκλεγεί και ο νέος Γραμματέας του κόμματος που θα προέρχεται από την ΚΟ της ΝΔ. Οι 3.023 ψήφισαν ανάμεσα σε 214 υποψήφιους για την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, με στόχο την εκλογή 150 μελών. Σε αυτά θα προστεθούν και οι 300 εξ οφίτσιο. Σε εσωκομματικό επίπεδο ενδιαφέρον έχει εάν στις επόμενες εκλογές για την ηγεσία της ΝΔ, ο κάθε υποψήφιος έχει τις πενήντα ψήφους που απαιτούνται για να θέσει υποψηφιότητα.

Σκακιστής

Στην επόμενη μέρα της ΝΔ αλλά και στην χώρας, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Συνεδρίου Θοδωρής Ρουσόπουλος επικαλούμενος Κασπάροφ. «Στο σκάκι, όπως και στη ζωή, η στρατηγική είναι ζήτημα επιλογών και ευθύνης», είπε. «Ίσως γι’ αυτό στην πολιτική δεν κερδίζει εκείνος που κάνει τις πιο θορυβώδεις ή εντυπωσιακές κινήσεις. Κερδίζει εκείνος που έχει σχέδιο, υπομονή, καθαρό στόχο και την ικανότητα να βλέπει πιο μακριά από την επόμενη κίνηση. Εκείνος που μπορεί να συνδυάζει τη στρατηγική με την ευθύνη. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η Νέα Δημοκρατία».

Εμφάνιση

Όταν έρθει εκείνη η ώρα, (δηλαδή της αλλαγής ηγεσίας), τα φαβορί είναι οι δημοφιλείς Δένδιας, Πιερρακάκης, Άδωνις και Χατζηδάκης. Στο Συνέδριο, αυτός που υπογράμμισετην παρουσία του ήταν ο πρώτος. Καταρχήν με την ηγετική είσοδο στον χώρο, και κυρίως με τις αιχμές που άφησε απέναντι στο υφιστάμενο μοντέλο του Μαξίμου. «Η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο, δεν είναι σωστή. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, πριν περάσει στο επόμενο στάδιο της κριτικής. «Η ΝΔ δεν πιστεύει στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού. Όχι στο όνομα της αφ΄ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία».

Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να μην απαντήσει στις αιχμές του υπουργού, ενώ σήμερα συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ.

Δένδιας, Πιερρακάκης και Άδωνις όμως φρόντισαν να αξιοποιήσουν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που τους δείχνουν στην πρώτη τριάδα, βγάζοντας μαζί μια ιστορική φωτό.

Διεθνής Κυριάκος

Ο Κυριάκος είχε πολύ κοπιαστικό πρόγραμμα το τριήμερο: Άαχεν, Συνέδριο, Costa Navarino και ξανά Συνέδριο.

Στο Ναβαρίνο μετείχε στις εργασίες του Europe Golf Forum που διοργάνωσε ο Όμιλος Antenna με το Atlantic Council παρουσία της Λαγκάρντ (ΕΚΤ), Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ), του Προέδρου της Φινλανδίας Αλεξ Στουμπ, της ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, του Εμίρη του Κατάρ Αλ Θάνι, και ηγετών χωρών του Κόλπου.

Η Σύνοδος έγινε στο Mandarin του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου,όπου κυριαρχούν η ήσυχη πολυτέλεια, και η απόλυτη διακριτικότητα. Οι λάτρεις του γκολφ σίγουρα το έχουν βάλει ήδη στην ατζέντα, καθώς εκτός από την απολαυστική παραλία έχει κι ένα ολοκαίνουργιο γήπεδο που τιμούν ιδιαίτερα Αμερικανοί γκόλφερ.

Παρατηρώντας κανείς την γνωστή άνεση του Κυριάκου με τους διεθνείς συνομιλητές του κάνει αβίαστα την σύγκριση με το ποιος από τους πολιτικούς του αντιπάλους θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει.

Happy traveler

Σε διεθνές περιβάλλον βρέθηκε και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ο κ. Ανδρουλάκης παρέστη στην Καππαδοκία, στο συλλείτουργο που τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Ιωάννης δυο ημέρες πριν από την ημέρα που καθιερώθηκε ως Ημέρα Μνήμης για την Γενοκτονία των Ποντίων.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβασε κι ένα αφύσικα χαρούμενο tik tok λέγοντας τα εξής: "Μπορεί να πέρασε ένας αιώνας από τον εκτοπισμό των χριστιανών αλλά οι ρίζες τους είναι ακόμα εδώ. Στις εκκλησίες, στα έρημα χωριά, στα σοκάκια που κάποτε έσφυζαν από ζωή. Στο Προκόπι, στη Νεάπολη, στη Μαλακοπή. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτό το μοναδικό οδοιπορικό τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Σήμερα μας έδωσε την ιδιαίτερη χαρά να παρευρεθούμε στη Δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Μαλακοπής. Εδώ βρίσκεται ένα κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους".

Τις λέξεις ελληνισμός του Πόντου πάντως δεν τις είπε στο tik tok. Ισως επανορθώσει στην εκδήλωση Μνήμης που διοργανώνει η Βουλή σήμερα το απόγευμα στην Γερουσία με κεντρικό ομιλητή το Νίκο Δένδια, ή σε κάποιο άλλο tik tok. Εκτός αν τον καλύψει η Άννα που κατεβαίνει στο νότιο τομέα, όπου υπάρχει έντονο ποντιακό στοιχείο.

Η σφαγή του Παύλου

Το διήμερο που πέρασε τελέσθηκε και η σφαγή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Με μια γρήγορη και καλά υπολογισμένη λεπιδιά, ο Σωκράτης Φάμελλος που δεν του το ‘χα, εκτέλεσε εν ψυχρώ τον βουλευτή Χανίων. Η εκτέλεση ήταν τόσο γρήγορη που δεν πρόλαβε να κυλήσει ούτε σταγόνα αίμα, ενώ η βάση του ΣΥΡΙΖΑ παρακολούθησε απαθής, συνηθισμένη μετά από τις αλλεπάλληλες σφαγές των τελευταίων ετών. Ο κ. Φάμελλος εξολόθρευσε έτσι τον πιθανό δελφίνο του, καθώς οι δυνάμεις Πολάκη-Παππά-Αλεξιάδη εφάρμοζαν ασφυκτικό κλοιό γύρω του με στόχο την εκπαραθύρωση. Η κίνηση αιφνιδίασε άπαντες, καθώς ο Πρόεδρος Σωκράτης είναι ένας μειλίχιος άνθρωπος, όμως όλοι έτσι είναι πριν αποδειχθεί το αντίθετο.

Η συνέχεια θα δοθεί σε κάποια συνεδρίαση Οργάνου όμως ο επί του τύπου Χρ. Κυμπιζής (Action24) διευκρίνισε ότι, ο κ. Πολάκης ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ex officio, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κι από τη στιγμή που δεν είναι πλέον βουλευτής του κόμματος δεν θα συμμετέχει στην Πολιτική Γραμματεία κατά τη συνεδρίασή της.

Ο Νίκος Παππάς δεν μίλησε ακόμα. Η μετωπική θα είναι σκληρή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και όλα θα παιχτούν μέλος-το-μέλος σε επίπεδο συσχετισμών τόσο στην ΠΓ όσο και στην ΚΕ. Επίδικο, ποιος θα πάρει τα κλειδιά της Κουμουνδούρου.

Σας φιλώ

Η Πυθία

