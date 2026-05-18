Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 με διακύβευμα «ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο αν παραστεί ανάγκη»

Οι αιχμές του πρωθυπουργού για το κόμμα Τσίπρα και τα καρφιά για τους απόντες του συνεδρίου

Κώστας Τσιτούνας

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκλείει πρόωρες εκλογές και επιβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
  • Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι η νίκη της ΝΔ αποτελεί εθνική αναγκαιότητα για την Ελλάδα και όχι απλώς κομματικό στόχο.
  • Ο Μητσοτάκης υπογραμμίζει την ανάγκη ολοκλήρωσης των εκκρεμοτήτων του Ταμείου Ανάκαμψης έως τα τέλη Αυγούστου και απορρίπτει την παροχολογία πέραν των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού.
  • Τονίζει το εκλογικό δίλημμα ανάμεσα σε αυτόν και άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αναφέροντας συγκεκριμένα ονόματα αντιπάλων.
  • Υπογραμμίζει τη σημασία της σταθερότητας και της ικανότητας διαπραγμάτευσης της ΝΔ, ειδικά ενόψει της προεδρίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027.
Κατά το κλείσιμο του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το προεκλογικό τέμπο πάνω στο οποίο πρέπει να κινηθεί η παράταξη αν και για άλλη μια φορά απέκλεισε τα σενάρια πρόωρων εκλογών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η νίκη της ΝΔ δεν αποτελεί κομματικό αυτοσκοπό αλλά εθνική αναγκαιότητα για μια ισχυρή πατρίδα: «Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030», τόνισε στην ομιλία του στο κλείσιμο του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

«Θυμήθηκα τη δική μου συμμετοχή στη μεγάλη γιορτή του κόμματος, το μακρινό 1986, στο δεύτερο συνέδριο της ΝΔ, που χαράχθηκε η πορεία μας που θα μας έφερνε νίκες. Πέρασα αρκετό χρόνο συζητώντας με στελέχη, με φίλους που ήρθαν από το εξωτερικό. Διαπίστωσα την υπερηφάνεια, κι έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για όλα αυτά που έχει κάνει η παράταξη» ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Από τα 16 συνέδρια της ΝΔ, τα 7 έχουν διοργανωθεί με πρόεδρο εμένα, σχεδόν τα μισά. Και αυτό κάτι λέει για τον τρόπο με τον οποίον η παράταξή μας αντιλαμβάνεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη δυνατότητα να δίνουμε τον λόγο όχι μόνο στα επιφανή πολιτικά στελέχη αλλά στους συνέδρους που έκαναν τον κόπο να έρθουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εσείς μας κάνετε διαχρονικά μία μεγάλη παράταξη έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης μας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Διαπίστωσα υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να βελτιώσουμε τις αστοχίες μας. Είδα όμως στα μάτια όλων των συνέδρων μας ότι η Ελλάδα αξίζει να κατακτά στόχους που μόνο η ΝΔ μπορεί να κάνει πράξη», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Έστειλε μηνύματα εντός και εκτός ΝΔ λέγοντας: «Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε κόμμα ανοιχτό. Είμαστε ορμητήριο δράσης, είμαστε ένα κόμμα που δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους». Η αναφορά του αυτή στοχεύει και στο κόμμα Τσίπρα αλλά και σε όσους απομακρύνθηκαν από τη σημερινή ΝΔ. Η φράση την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες πολλοί την αποδίδουν ως αιχμή σε Σαμαρά και Καραμανλή.

Επίσης, ξεκαθάρισε πως «οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Από τώρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Όμως, καθώς πια εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και κοιτάω εδώ πέρα και προς το οικονομικό επιτελείο, χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες». Η αναφορά του αυτή σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές μεταθέτει χρονικά κι έναν ενδεχόμενο ανασχηματισμό.

Έκανε εκτενή αναφορά στα διλήμματα των εκλογών. «Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας απαντήσει λοιπόν ο καθένας ποιος άλλος αν όχι εμείς το κόμμα της Ευρώπης ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί για εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει. Το ξαναλέμε θα επιχειρήσουν πολύ να διατυπώσουν το δίλημμα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελλος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου αυτό είναι το δίλημμα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν να συγκρίνουν να κρίνουν και να απαντήσουν» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε που την Παρασκευή έθεσα ένα ερώτημα για το τριψήφιο τηλέφωνο. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνεννοηθεί με τους ξένους; Αυτά δεν είναι δύσκολα, ούτε εκβιαστικά, ούτε ακραία διλήμματα. Αυτά είναι η πραγματικότητα που θα πρέπει να λάβουν υπόψιν οι πολίτες σε έναν κόσμο σε διαρκή αναταραχή. Δεν είναι δουλειά μου να ωραιοποιώ καταστάσεις, ούτε να κρύβω εμπόδια» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.

