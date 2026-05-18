Ηλιόπουλος για Νίκολιτς: «Ο μόνος που μου έκανε κλικ» - «ΑΕΚ ολέ» τραγούδησε ο Σέρβος τεχνικός

Ο Μάρκο Νίκολιτς ανέβηκε στην πίστα μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο και τραγούδησε το «ΑΕΚ ολέ» κι αποθεώθηκε από τον κόσμο, με τον διοικητικό ηγέτης της ΠΑΕ να υπογραμμίζει ότι ήταν ο μόνος που του έκανε «κλικ» από τους υποψήφιους προπονητές. 

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Μάριος Ηλιόπουλος Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Σέρβο τεχνικό να κλέβει τις εντυπώσεις στο γλέντι της ομάδας σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς καταγράφηκε όταν ο προπονητής της Ένωσης ανέβηκε στην πίστα μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Οι δυο τους, αγκαλιασμένοι, τραγούδησαν το σύνθημα «ΑΕΚ ολέ», ξεσηκώνοντας τους ποδοσφαιριστές και όσους βρίσκονταν στο μαγαζί.

Η αποθέωση προς τον Μάρκο Νίκολιτς ήταν συνεχής, με τον κόσμο της ΑΕΚ να συμμετέχει έντονα στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της ομάδας.

«Από τους πέντε, ήθελα να δω μόνο αυτόν»

Στη συνέχεια, ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε δημόσια στο πώς προχώρησε η συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς το περασμένο καλοκαίρι, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από τις επαφές τους.

Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, υπήρχε λίστα με πέντε υποψήφιους προπονητές, όμως ο ίδιος ξεχώρισε εξαρχής τον Σέρβο τεχνικό. «Από τους πέντε, είπα πως μόνο αυτόν θέλω να δω, κανέναν άλλον. Πήγα στο Βελιγράδι και μιλήσαμε για 5,5 ώρες. Εκεί είπαμε αυτά που είπαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ενα μεγάλο χειροκρότημα για τον Μάρκο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάριος Ηλιόπουλος.

