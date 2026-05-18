ΑΕΚ: Η φιέστα συνεχίστηκε στα μπουζούκια – Η κούπα έκανε… εμφάνιση στην πίστα

Η φιέστα τίτλου της ΑΕΚ συνεχίστηκε στα μπουζούκια με τους «κιτρινόμαυρους» να γιορτάζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Η ΑΕΚ συνέχισε τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της και μετά τη φαντασμαγορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με το γλέντι να μεταφέρεται σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Το «παρών» στο γιορτινό βράδυ έδωσαν ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Μάρκο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει συνέχεια της φιέστας τίτλου. Η κούπα του πρωταθλητή είχε την τιμητική της, κάνοντας την εμφάνισή της και πάνω στην πίστα.

Το πρόγραμμα άνοιξε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος συνεχάρη δημόσια την ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου, δίνοντας το σύνθημα για ένα ξέφρενο «κιτρινόμαυρο» γλέντι που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα.

Αυτός που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος ανέβηκε στην πίστα, έχοντας μαζί του την κούπα του πρωταθλήματος και τραγούδησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό το «Ηλιοβασίλεμα».

Αργυρός με κασκόλ της ΑΕΚ: «Χέρια ψηλά για τον Μάριο Ηλιόπουλο και την ομάδα»

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε κρατώντας κασκόλ της ΑΕΚ με το σύνθημα «υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος», το οποίο έχει συνδεθεί με τον Μάριο Ηλιόπουλο, και κάλεσε τον κόσμο να αποθεώσει τον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης και την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός απευθυνόταν συχνά στον προπονητή της ΑΕΚ, φωνάζοντας το όνομά του και αφιερώνοντάς του τραγούδια, με τους πρωταθλητές να απολαμβάνουν τις στιγμές της μεγάλης επιτυχίας.

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ συνέχισαν να γιορτάζουν την κατάκτηση της 14ης κούπας της ιστορίας του συλλόγου σε κλίμα ενθουσιασμού, ολοκληρώνοντας μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, τραγούδι και πανηγυρισμούς.

