Μήνυμα Τραμπ με χάρτη της Μέσης Ανατολής και βέλη προς το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε εικόνα χωρίς σχόλιο στο Truth Social, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως νέα προειδοποίηση προς το Ιράν.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social εικόνα με χάρτη της Μέσης Ανατολής και κόκκινα βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, χωρίς σχόλιο.
  • Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, εν μέσω αδιεξόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες.
  • Λίγες ώρες πριν, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιφέρουν «στρατιωτική συντριβή» στο Ιράν με σκληρότερα πλήγματα εάν δεν υπάρξει συμφωνία.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος συνδυάζει επιθετική ρητορική με τη διατήρηση ανοικτού διαλόγου για πιθανή διπλωματική λύση.
Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα ανάρτηση με σαφές γεωπολιτικό μήνυμα προς το Ιράν, δημοσιεύοντας στο Truth Social εικόνα χάρτη της Μέσης Ανατολής πάνω στον οποίο εμφανίζεται η αμερικανική σημαία και κόκκινα βέλη που κατευθύνονται προς την ιρανική επικράτεια.

Η εικόνα, αναρτήθηκε χωρίς συνοδευτικό σχόλιο ή λεζάντα.

Ωστόσο, η χρονική συγκυρία και το περιεχόμενο της ανάρτησης ερμηνεύονται ως ακόμη μία δημόσια προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου προς την Τεχεράνη, την ώρα που οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.

Η ανάρτηση έρχεται λίγες ώρες μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ περί «στρατιωτικής συντριβής» του Ιράν και τις απειλές ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανέλθουν με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Το τελευταίο διάστημα ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί ολοένα και πιο επιθετική ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη, ενώ παράλληλα επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής συμφωνίας.

