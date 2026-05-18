Μήνυμα Τραμπ με χάρτη της Μέσης Ανατολής και βέλη προς το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα ανάρτηση με σαφές γεωπολιτικό μήνυμα προς το Ιράν, δημοσιεύοντας στο Truth Social εικόνα χάρτη της Μέσης Ανατολής πάνω στον οποίο εμφανίζεται η αμερικανική σημαία και κόκκινα βέλη που κατευθύνονται προς την ιρανική επικράτεια.

Η εικόνα, αναρτήθηκε χωρίς συνοδευτικό σχόλιο ή λεζάντα.

Ωστόσο, η χρονική συγκυρία και το περιεχόμενο της ανάρτησης ερμηνεύονται ως ακόμη μία δημόσια προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου προς την Τεχεράνη, την ώρα που οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.

Η ανάρτηση έρχεται λίγες ώρες μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ περί «στρατιωτικής συντριβής» του Ιράν και τις απειλές ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανέλθουν με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Το τελευταίο διάστημα ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί ολοένα και πιο επιθετική ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη, ενώ παράλληλα επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής συμφωνίας.