Eurovision: Η Δανία «υιοθέτησε» τον μοναχικό Βρετανό διαγωνιζόμενο  — Το viral βίντεο

Snapshot Το Ηνωμένο Βασίλειο τερμάτισε τελευταίο στη Eurovision για τρίτη φορά, χωρίς να λάβει κανένα βαθμό από το κοινό.

Ο Βρετανός διαγωνιζόμενος Sam Battle εμφανίστηκε μόνος του κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής.

Η εκπρόσωπος της Δανίας προσκάλεσε τον Sam Battle να καθίσει στο τραπέζι της, δείχνοντας στήριξη και αλληλεγγύη.

Το βίντεο αυτής της κίνησης έγινε viral, προκαλώντας αρνητικά σχόλια για τη στάση της βρετανικής αποστολής.

Η κίνηση της Δανίας υπογράμμισε το πνεύμα ενότητας και φιλίας που χαρακτηρίζει τη Eurovision.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιδεικνύει μία σειρά αρνητικών ρεκόρ τα τελευταία χρόνια στην σκηνή της Eurovision. Φέτος κατάφερε να τερματίσει στην τελευταία θέση, για 3η φορά στην ιστορία του, συγκεντρώνοντας μάλιστα μηδέν βαθμούς από την ψηφοφορία του κοινού.

Σε ένα βίντεο από τον χώρο όπου βρίσκονταν οι αποστολές των διαγωνιζόμενων χωρών κατά τη διάρκεια του τελικού, έχει γίνει viral με πρωταγωνιστή τον Βρετανό εκπρόσωπο.

Αν και η εικόνα είναι αρκετά θλιβερή, με τον Βρετανό διαγωνιζόμενο Sam Battle (Look Mum No Computer) να κάθεται στο τραπέζι του, εντελώς μόνος του, χωρίς κανέναν άλλο μέλος της βρετανικής αποστολής κοντά του στη διάρκεια της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής, μία κίνηση της Δανίας απέδειξε πως η Eurovision είναι μία μουσική γιορτή, χωρίς συγκρούσεις, κακίες και μίση.

Η εκπρόσωπος της Δανίας, πλησιάζει τον Βρετανό και τον προσκαλεί στο τραπέζι τους, που βρίσκεται δίπλα, ώστε να μην είναι μόνο τους. Ο Sam αποδέχεται την πρόσκληση, και τώρα στο διαδίκτυο οι χρήστες τον έχουν «κηρύξει» επίσημα Δανό, ενώ κατακεραυνώνουν την στάση της αποστολής απέναντι στον τραγουδιστή.

? The Danish delegation adopted the lonely UK contestant — and the Eurovision clip has now gone viral



Denmark showed more support for Britain than Eurovision viewers did by inviting British contestant Sam Battle (Look Mum No Computer) to sit at their table while he was sitting… pic.twitter.com/Ku3UORvzHa — NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2026

