Eurovision: Η Δανία «υιοθέτησε» τον μοναχικό Βρετανό διαγωνιζόμενο  — Το viral βίντεο

Τα πλάνα προκάλεσαν αντιδράσεις για την στάση της βρετανικής αποστολής απέναντι στον τραγουδιστή

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Eurovision: Η Δανία «υιοθέτησε» τον μοναχικό Βρετανό διαγωνιζόμενο  — Το viral βίντεο
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο τερμάτισε τελευταίο στη Eurovision για τρίτη φορά, χωρίς να λάβει κανένα βαθμό από το κοινό.
  • Ο Βρετανός διαγωνιζόμενος Sam Battle εμφανίστηκε μόνος του κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής.
  • Η εκπρόσωπος της Δανίας προσκάλεσε τον Sam Battle να καθίσει στο τραπέζι της, δείχνοντας στήριξη και αλληλεγγύη.
  • Το βίντεο αυτής της κίνησης έγινε viral, προκαλώντας αρνητικά σχόλια για τη στάση της βρετανικής αποστολής.
  • Η κίνηση της Δανίας υπογράμμισε το πνεύμα ενότητας και φιλίας που χαρακτηρίζει τη Eurovision.
Snapshot powered by AI

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιδεικνύει μία σειρά αρνητικών ρεκόρ τα τελευταία χρόνια στην σκηνή της Eurovision. Φέτος κατάφερε να τερματίσει στην τελευταία θέση, για 3η φορά στην ιστορία του, συγκεντρώνοντας μάλιστα μηδέν βαθμούς από την ψηφοφορία του κοινού.

Σε ένα βίντεο από τον χώρο όπου βρίσκονταν οι αποστολές των διαγωνιζόμενων χωρών κατά τη διάρκεια του τελικού, έχει γίνει viral με πρωταγωνιστή τον Βρετανό εκπρόσωπο.

Αν και η εικόνα είναι αρκετά θλιβερή, με τον Βρετανό διαγωνιζόμενο Sam Battle (Look Mum No Computer) να κάθεται στο τραπέζι του, εντελώς μόνος του, χωρίς κανέναν άλλο μέλος της βρετανικής αποστολής κοντά του στη διάρκεια της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής, μία κίνηση της Δανίας απέδειξε πως η Eurovision είναι μία μουσική γιορτή, χωρίς συγκρούσεις, κακίες και μίση.

Η εκπρόσωπος της Δανίας, πλησιάζει τον Βρετανό και τον προσκαλεί στο τραπέζι τους, που βρίσκεται δίπλα, ώστε να μην είναι μόνο τους. Ο Sam αποδέχεται την πρόσκληση, και τώρα στο διαδίκτυο οι χρήστες τον έχουν «κηρύξει» επίσημα Δανό, ενώ κατακεραυνώνουν την στάση της αποστολής απέναντι στον τραγουδιστή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εκδίδει πέντε νέα εντάλματα σύλληψης για Ισραηλινούς αξιωματούχους

13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια οι υποβολές – Πότε εκπνέει η προθεσμία

13:24WHAT THE FACT

Οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν πόλη που μοιάζει με την Ατλαντίδα κρυμμένη κάτω από λίμνη του Κιργιστάν

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Μυστικά αρχεία UFO αποκαλύπτουν την άνοδο μιας μυστηριώδους θρησκείας στην Αμερική

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα

13:00ΥΓΕΙΑ

Χαμόγελα από μεταμόσχευση επεξεργασμένων βλαστοκυττάρων σε επιθετικούς καρκίνους αίματος

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

12:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live streaming: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τρίτη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΓ ΕΛΚ σε συνέδριο της ΝΔ: Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός που δεν κρύβεται από τα προβλήματα

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Έρχεται πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού στο δρόμο από ανήλικους»

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τζιτζικώστας σε συνέδριο της ΝΔ: Ο Μητσοτάκης ξαναέβαλε την Ελλάδα σε τροχιά αξιοπιστίας και προόδου

12:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχοινάς: Πληρωμές 2,3 δισ. ευρώ στους αγρότες το 2026 μέσω ΑΑΔΕ – Το σχόλιο για τον Ακύλα

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Η influencer που «παντρεύτηκε τον εαυτό της» πέθανε στα 29 της με ένα θλιβερό ερώτημα

12:18LIFESTYLE

Οικονομάκου - Τσερέλα: Παντρεύτηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην Πλάκα

12:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αννίτα Δημητρίου στο συνέδριο της ΝΔ: «Μαζί για Ελλάδα και Κύπρο το 2030»

12:11LIFESTYLE

Eurovision: Η Δανία «υιοθέτησε» τον μοναχικό Βρετανό διαγωνιζόμενο  — Το viral βίντεο

12:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνκερ στο συνέδριο της ΝΔ: Σπουδαίος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης γιατί έβαλε την Ελλάδα στο κέντρο της ευρωπαϊκής διαδικασίας

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετσόλα σε συνέδριο ΝΔ: Εντυπωσιακός ο μετασχηματισμός της Ελλάδας την τελευταία επταετία

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη οδηγού που έπεσε πάνω σε τρία αυτοκίνητα – Είχε καταναλώσει αλκοόλ

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Να μην πάνε χαμένες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες των τελευταίων 7 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος Έλληνας που έκανε τη NASA να ασχοληθεί μαζί του - Από το σχολείο… στα άστρα

12:18LIFESTYLE

Οικονομάκου - Τσερέλα: Παντρεύτηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην Πλάκα

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

09:53LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποια είναι η νικήτρια Dara από τη Βουλγαρία που έριξε στον κουβά τις προβλέψεις

11:19LIFESTYLE

«Κοίτα, μαμά, ένα βαθμό»: Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να αποτυγχάνει στη Eurovision; Το BBC αναλύει το νέο ναυάγιο στον διαγωνισμό

06:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η νικήτρια Dara με την ελληνική ομάδα, ο στεναχωρημένος Akylas και τα στοιχήματα που πήγαν «κουβά»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Μαΐου: Κυριακή του τυφλού - Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Έρχεται πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού στο δρόμο από ανήλικους»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα τη Δευτέρα για τις απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια - Αναλυτικά το πρόγραμμα των Πανελληνίων

08:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ηρεμία πριν από την καταιγίδα»: Η ανάρτηση - γρίφος του Ντόναλντ Τραμπ

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Η «πληγή» του Brexit στη Βρετανία ξανανοίγει - Ανατροπή Στάρμερ και ακύρωση της «συμφωνίας εξόδου»;

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Μυστικά αρχεία UFO αποκαλύπτουν την άνοδο μιας μυστηριώδους θρησκείας στην Αμερική

08:15LIFESTYLE

Eurovision: Τι σημαίνει τελικά το Bangaranga που ταρακούνησε τη σκηνή και κατέκτησε την πρώτη θέση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ