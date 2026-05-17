Οικονομάκου - Τσερέλα: Παντρεύτηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην Πλάκα

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου 2026 η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα.

Ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού τελέστηκε το Σάββατο στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στην Πλάκα.

Η νύφη επέλεξε ένα στράπλες νυφικό από δαντέλα, δημιουργία της Celia Kritharioti, σε στενή γραμμή, ενώ ο γαμπρός εμφανίστηκε με λευκό κοστούμι.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν μία φίλη της ηθοποιού μαζί με τον σύντροφό της. Η τελετή πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με ελάχιστους προσκεκλημένους να δίνουν το παρών σε μια ιδιαίτερα διακριτική στιγμή για το ζευγάρι.

Αν και το προηγούμενο διάστημα οι πληροφορίες ανέφεραν πως ο γάμος θα γινόταν στην Πάρο, η αναγγελία του ζευγαριού, που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στην εφημερίδα «Πολίτης Χίου», αποκάλυψε ότι η τελετή θα πραγματοποιούνταν στην Αττική.

Στην αγγελία αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι «ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στη Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονυσίου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».

