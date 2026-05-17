Η «πληγή» του Brexit στη Βρετανία ξανανοίγει - Ανατροπή Στάρμερ και ακύρωση της «συμφωνίας εξόδου»;

Snapshot Οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών υποστηρίζουν την επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ, προτείνοντας την ακύρωση του Brexit.

Ο Άντι Μπέρναμ και ο Γουές Στρίτινγκ θεωρούν το Brexit «καταστροφικό λάθος» και επιδιώκουν νέα εντολή από τον λαό για αλλαγή πολιτικής σχετικά με την ΕΕ.

Ο Μπέρναμ σχεδιάζει να προωθήσει τη μαζική εθνικοποίηση βασικών τομέων και να επαναφέρει τον δημόσιο έλεγχο σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

Η στάση των δύο υποψηφίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ακόμα και μέσα στο κόμμα τους, με το κόμμα Reform UK να χρησιμοποιεί αυτή τη θέση ως κεντρικό επιχείρημα στην προεκλογική εκστρατεία.

Και οι δύο υποψήφιοι δηλώνουν ότι θα χρειαστεί νέα λαϊκή εντολή για την επανένταξη στην ΕΕ, σέβονται όμως το αποτέλεσμα του αρχικού δημοψηφίσματος για Brexit. Snapshot powered by AI

Η πολιτική κρίση στη Μεγάλη Βρετανία παίρνει νέες διαστάσεις, καθώς οι δύο βασικοί υποψήφιοι για την ανατροπή Στάρμερ από την ηγεσία των Εργατικών, φέρονται αποφασισμένοι να πιέσουν προς την κατεύθυνση ακύρωσης του Brexit

Ο Άντι Μπέρναμ και ο Γουές Στρίτινγκ θα επιδίωκαν και οι δύο να λάβουν εντολή για την επανένταξη στη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περίπτωση που εκλεγούν ηγέτες του Εργατικού Κόμματος, σε μια κίνηση που μεταφράζεται από την Telegraph ως απειλή να ξανανοίξει τις πληγές του Brexit στη Βρετανία.

Σε ομιλία του το Σάββατο, ο Στρίτινγκ κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να επανενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι «το μέλλον της Βρετανίας βρίσκεται στην Ευρώπη».

Ο πρώην υπουργός Υγείας χαρακτήρισε την αποχώρηση από την ΕΕ ως «καταστροφικό λάθος», προσθέτοντας ότι η Βρετανία χρειάζεται μια νέα «ειδική σχέση» με τον εμπορικό συνασπισμό.

? BREAKING: Wes Streeting calls for the Government to rejoin the EU



"Leaving the EU was a catastrophic mistake" pic.twitter.com/XavMu56G7Z — Politics UK (@PolitlcsUK) May 16, 2026

Εν τω μεταξύ, οι σύμμαχοι του Μπέρναμ δήλωσαν στην εφημερίδα The Telegraph ότι ο ίδιος παραμένει σταθερός στη θέση του να επανενταχθεί στην ΕΕ σε εύθετο χρόνο.

Ωστόσο σεβόμενος τη βούληση του βρετανικού λαού, θα χρειαστεί νέα εντολή για να ανατρέψει τη θέση του σχετικά με το Brexit.

Ανέφεραν ότι η προσοχή του επικεντρώνεται σε εσωτερικά ζητήματα τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη επείγεια.

Όταν ρωτήθηκε από το ITV News το Σάββατο αν τάσσεται υπέρ της επανένταξης στην ΕΕ, ο Μπέρναμ απάντησε ότι «μακροπρόθεσμα, υπάρχουν λόγοι που το δικαιολογούν».

Ωστόσο, προσπάθησε να υποβαθμίσει αυτή τη δήλωση εν όψει της προεκλογικής του εκστρατείας στο Μέικερφιλντ, λέγοντας ότι «δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο σε αυτές τις αναπληρωματικές εκλογές».

Andy Burnham, "There is a case for rejoining the European Union in the long term, but I am not advocating that in this election"



"Focus now domestically, here and now, the issues affecting people"



"One of the things I'll be focusing on is the reindustrialization of Britain"… pic.twitter.com/kN7Vb0Ok5y — Farrukh (@implausibleblog) May 16, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Telegraph, το κόμμα Reform UK θα κάνει την «προδοσία του Brexit» ένα από τα βασικά επιχειρήματά του στην προεκλογική εκστρατεία και σκοπεύει να δημοσιεύσει τα λόγια του Μπέρναμ σχετικά με την ΕΕ στα φυλλάδιά του.

Το Σάββατο, ο Μπέρναμ έδωσε να εννοηθεί ότι, ως πρωθυπουργός, θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα μαζικής εθνικοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ενέργειας, της στέγασης, της ύδρευσης και των μεταφορών.

Χρησιμοποίησε μια συνέντευξη στο Channel 4 News για να καλέσει το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθήσει μια «εντελώς» διαφορετική πορεία από αυτή των τελευταίων 40 ετών, η οποία θα περιλαμβάνει την επαναφορά «περισσότερων πραγμάτων υπό ισχυρότερο δημόσιο έλεγχο».

Η στάση των Μπέρναμ και Στρίτινγκ σχετικά με την επανένταξη στην ΕΕ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις το βράδυ του Σαββάτου, ακόμη και μεταξύ βουλευτών του ίδιου του κόμματός τους.

Ο Μπέρναμ πρέπει να κερδίσει την έδρα του Μέικερφιλντ προτού μπορέσει να διεκδικήσει τη θέση του επόμενου πρωθυπουργού. Ωστόσο, αντιμετωπίζει μια σκληρή μάχη ενάντια στο κόμμα «Reform», το οποίο έχει ήδη αρχίσει να φέρνει εκατοντάδες ακτιβιστές για να κάνουν εκστρατεία στην εκλογική περιφέρεια.

Ο Φάρατζ δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph: «Θα ήταν καταστροφή για την οικονομία και θα πρόδιδε όλους τους ψηφοφόρους του Brexit στην εκλογική περιφέρεια. Ο «Μπέρναμ των ανοιχτών συνόρων» πρέπει να σταματήσει».

Ο Κέβιν Χόλινρεικ, πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος, δήλωσε: «Ενώ οι Εργατικοί επανεξετάζουν το Brexit, η Βρετανία δεν κυβερνάται».

Εν τω μεταξύ, ο Στρίτινγκ δήλωσε το Σάββατο ότι θα «σεβαστεί» το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για το Brexit και ότι θα χρειαστεί να επιδιώξει μια «νέα εντολή» για την επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μελλοντικές εκλογές, συμπεριλαμβάνοντας το θέμα αυτό στο εκλογικό του πρόγραμμα.

Σε συνέδριο που διοργάνωσε η ομάδα πίεσης του Εργατικού Κόμματος «Progress», δήλωσε: «Το 2026, ο βρετανικός λαός αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο ότι, σε έναν επικίνδυνο κόσμο, πρέπει να ενωθούμε, τόσο για να ανοικοδομήσουμε την οικονομία και το εμπόριό μας, όσο και για να βελτιώσουμε την άμυνά μας ενάντια στις κοινές απειλές που προέρχονται από τη ρωσική επιθετικότητα και την πολιτική “America First”.

Η μεγαλύτερη οικονομική ευκαιρία που έχουμε βρίσκεται προ των πυλών. Χρειαζόμαστε μια νέα ειδική σχέση με την ΕΕ, επειδή το μέλλον της Βρετανίας βρίσκεται στην Ευρώπη – και κάποια μέρα πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Οι παρατηρήσεις του για την ΕΕ σηματοδοτούν την πρώτη πολιτική του θέση από τότε που παραιτήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς ξεκινά την προσπάθειά του να γίνει πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης