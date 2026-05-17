Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones στη Μόσχα - Τρεις νεκροί, 17 τραυματίες

Μαζική επίθεση από ουκρανικά drones δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου η Μόσχα και η ευρύτερη περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας, με πολλές να έχουν στόχο εγκαταστάσεις υποδομής.

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, από τις επιθέσεις 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, και συνολικά 17 τραυματίστηκαν.

Οι νεκροί είναι δύο εργάτες, οι οποίοι σκοτώθηκαν όταν συντρίμμια drone χτύπησαν ένα υπό κατασκευή σπίτι σε χωριό στην περιφέρεια της Μόσχας, καθώς και μία γυναίκα όταν επλήγη η κατοικία της στο Χίκιμι.

Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, αλλά και σε σπίτια.

Moment a Ukrainian drone crashes into a residential building in Moscow.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι η ρωσική αεράμυνα φέρεται να κατέρριψε περισσότερα από 120 μη επανδρωμένα αεροσκάφη την περασμένη ημέρα, μερικά από αυτά κατά την προσέγγιση στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφηκαν ζημιές στα σημεία της πτώσης των συντριμμιών και οικοδόμοι τραυματίστηκαν κοντά στην είσοδο του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας - αναφέρονται 12 τραυματίες.

Εν τω μεταξύ, το ουκρανικό αντάρτικο κίνημα «ATESH» ανακοίνωσε δολιοφθορά στην περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία στοιχείων του ρωσικού συστήματος αεράμυνας. Σύμφωνα με το κίνημα, οι πύργοι επικοινωνίας με μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου στις περιοχές Putilkovo, Kommunarka και Domodedovo υπέστησαν ζημιές, γεγονός που θα μπορούσε να επιβραδύνει την απόκριση της αεράμυνας και να αφήσει ορισμένες από τις διαδρομές προς τη Μόσχα χωρίς κάλυψη.