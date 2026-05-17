Έντονες φήμες για νέο ειδύλλιο στο Χόλιγουντ: Ζευγάρι Πάμελα Άντερσον και Τομ Κρουζ

Φουντώνουν οι φήμες για νέο ζευγάρι στο Χόλιγουντ.

Η 58χρονη Πάμελα Άντερσον φέρεται να έχει τραβήξει την προσοχή του Τομ Κρουζ, 63 ετών, και να είναι έτοιμη για μια νέα ερωτική σχέση, μετά από «μερικά πολυάσχολα χρόνια κατά τα οποία απέδειξε την αξία της» στον κόσμο του θεάματος, όπως ανέφερε πηγή στην εφημερίδα Daily Mail σε δημοσίευμα της Παρασκευής.

Ο Κρουζ φέρεται να «πρόσεξε» την πρωταγωνίστρια της ταινίας «Barb Wire» και να εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία της στην ταινία που σηματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή της, «The Last Showgirl».

«Η ταινία έκανε τον κόσμο να δει την Παμ με εντελώς διαφορετικό μάτι, συμπεριλαμβανομένου και του Τομ», δήλωσε μια πηγή στο National Enquirer. «Από τότε διατηρούν επαφή».

Η πηγή συνέχισε λέγοντας ότι υπήρχε «σίγουρα μια σπίθα» μεταξύ των δύο σταρ.

«Ο κόσμος το έχει παρατηρήσει και το έχει αναφέρει στον Τομ», πρόσθεσε η πηγή.

Η τελευταία φορά που η σταρ του «Baywatch» απασχόλησε με τα προσωπικά της, ήταν όταν φημολογήθηκε ότι είχε σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Naked Gun», Λίαμ Νίσον.

Τον Δεκέμβριο, η Άντερσον επιβεβαίωσε ότι εκείνη και ο Νίσον «είχαν μια σύντομη ερωτική σχέση, αλλά μόνο αφού τελείωσαν τα γυρίσματα».

Αν και ο δεσμός τους ήταν βραχύβιος, το μοντέλο δήλωσε τότε στο People ότι ήταν «σίγουρη» ότι οι δυο τους «θα είναι πάντα παρόντες στη ζωή του άλλου».

Ο Κρουζ είχε συνδεθεί τελευταία με την Άνα ντε Άρμας, με την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε σχέση για μήνες πέρυσι.

Οι δύο ηθοποιοί χώρισαν τον Οκτώβριο, επειδή η ντε Άρμας ένιωθε «άβολα» με το πόσο γρήγορα εξελίσσονταν τα πράγματα στη σχέση τους.