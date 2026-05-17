«Χρυσάφι» οι θέσεις πάρκινγκ – Εκτόξευση τιμών έως και 478%

Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες έχει μετατραπεί η εύρεση θέσης στάθμευσης στην Αθήνα. Οι δρόμοι της πρωτεύουσας παρουσιάζουν εικόνα ασφυξίας, την ώρα που οι τιμές στα ιδιωτικά πάρκινγκ έχουν καταγράψει μια ιλιγγιώδη αύξηση της τάξης του 478% σε σχέση με το 2019. Η έλλειψη διαθέσιμων χώρων έχει οδηγήσει τις τιμές πώλησης σε δυσθεώρητα ύψη, με αποτέλεσμα οι θέσεις των λίγων τετραγωνικών μέτρων να κοστίζουν πλέον μια ολόκληρη περιουσία.

Ενδεικτικά, στη Γλυφάδα μια θέση μόλις 12 τετραγωνικών μέτρων πωλείται προς 50.000 ευρώ, ενώ στην Καισαριανή μια θέση 18 τετραγωνικών αγγίζει τις 40.000 ευρώ. Παρόμοια είναι η εικόνα και στον Δήμο Ζωγράφου, όπου ένα κλειστό πάρκινγκ 10 τετραγωνικών μέτρων κοστίζει 35.000 ευρώ, ενώ στο Ελληνικό, για έναν ελαφρώς μεγαλύτερο χώρο 28 τετραγωνικών μέτρων, το κόστος ανέρχεται στις 50.000 ευρώ.

Η σύγκριση των τιμών ανάμεσα στο 2020 και το 2026 αποτυπώνει ανάγλυφα την εκρηκτική άνοδο στην αγορά των πάρκινγκ, με τις τιμές στις συνοικίες της Αθήνας να διπλασιάζονται ή και να υπερδιπλασιάζονται. Στα Ιλίσια, μια θέση 10 τετραγωνικών μέτρων που το 2020 κόστιζε 18.000 ευρώ, σήμερα αγγίζει τις 40.000 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 122,22%. Στον Νέο Κόσμο, η τιμή για μια θέση 13 τετραγωνικών μέτρων εκτινάχθηκε από τις 13.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 130,77%, ενώ στην Κυψέλη μια θέση 10 τετραγωνικών μέτρων διπλασίασε την αξία της, ανεβαίνοντας από τις 10.000 ευρώ στις 20.000 ευρώ.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, έχει διαμορφωθεί μια νέα τάση, με ορισμένους ιδιοκτήτες να νοικιάζουν τις θέσεις τους αποκλειστικά για συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις του κλάδου στρέφονται μαζικά προς την ημερήσια ή την ωριαία στάθμευση, καθώς αποδεικνύεται πολύ πιο προσοδοφόρα σε σχέση με τις μηνιαίες μισθώσεις. Με τον αριθμό των οχημάτων να αυξάνεται διαρκώς και τους ελεύθερους χώρους να εκλείπουν, εκφράζονται πλέον σοβαροί φόβοι ότι το οξύ πρόβλημα της στάθμευσης θα προκαλέσει ένα ευρύτερο ντόμινο ανατιμήσεων στην αγορά και σε άλλους σχετικούς τομείς.

