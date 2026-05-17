ΑΑΔΕ: «Γκάζι» σε επιστροφές ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος - Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Snapshot Η ΑΑΔΕ προγραμματίζει επιστροφές φόρων άνω των 8,1 δισ. ευρώ για το 2025, αυξάνοντας τον αρχικό στόχο των 7,5 δισ. ευρώ.

Πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι και επιχειρήσεις αναμένεται να λάβουν επιστροφές φόρων με γρήγορες διαδικασίες μέσα στο 2025.

Το 95% των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και το 93% των αιτήσεων επιστροφής φόρου εισοδήματος διεκπεραιώνονται πλέον εντός 90 ημερών.

Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος ολοκληρώνονται μέσα σε μία εβδομάδα για φορολογούμενους με πιστωτικό εκκαθαριστικό και καθαρή φορολογική εικόνα.

Η ΑΑΔΕ εφαρμόζει αυτοματοποιημένους ελέγχους και ανάλυση κινδύνου για την ταχύτερη και ασφαλή διεκπεραίωση των επιστροφών, περιορίζοντας τα φαινόμενα απάτης. Snapshot powered by AI

«Γκάζι» στις επιστροφές φόρων πατά η ΑΑΔΕ, δρομολογώντας πληρωμές πάνω από 8,1 δισ. ευρώ τη φετινή χρονιά σε νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, από 7,5 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος για το 2025, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά και να μειωθούν σημαντικά οι εκκρεμότητες.

Η νέα στρατηγική της φορολογικής διοίκησης προβλέπει επιτάχυνση διαδικασιών, αυτοματοποίηση ελέγχων και δραστική μείωση του χρόνου αναμονής για τις επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Κεντρική επιδίωξη της ΑΑΔΕ είναι να διοχετευθούν περισσότερα κεφάλαια στην πραγματική οικονομία και με ταχύτερους ρυθμούς, περιορίζοντας παράλληλα το υψηλό υπόλοιπο επιστροφών που παραμένει στα ταμεία του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανέρχονταν σε 1,036 δισ. ευρώ, ποσόν που η φορολογική διοίκηση φιλοδοξεί να περιορίσει αισθητά μέσα στους επόμενους μήνες.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής προβλέπει ότι πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι και επιχειρήσεις θα λάβουν φέτος επιστροφές φόρων με διαδικασίες εξπρές. Ήδη, η φορολογική διοίκηση εμφανίζει σημαντική βελτίωση στους χρόνους διεκπεραίωσης, καθώς το 95% των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ εξετάζονται πλέον εντός 90 ημερών από την υποβολή τους, ενώ για τις επιστροφές φόρου εισοδήματος το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 93%.

Η επιτάχυνση των διαδικασιών αποδίδεται κυρίως στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και στην επέκταση των αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων, που επιτρέπουν στις υπηρεσίες να εντοπίζουν και να αποκλείουν τις περιπτώσεις απάτης στις επιστροφές με βάση τις αρχές ανάλυσης κινδύνου. Έτσι για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ιδιαίτερα όσους εμφανίζουν συνεπή φορολογική συμπεριφορά, οι επιστροφές πλέον πραγματοποιούνται χωρίς χρονοβόρους ελέγχους και πρόσθετη γραφειοκρατία.

Μέσα σε μία εβδομάδα

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιστροφές φόρου εισοδήματος ολοκληρώνονται πλέον μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης για τους φορολογούμενους με πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα, που είναι «καθαροί» φορολογικά. Για όσους εμφανίζουν οφειλές προς το Δημόσιο, η ΑΑΔΕ προχωρά σε αυτόματο συμψηφισμό της επιστροφής με τα χρέη τους και, εφόσον προκύψει υπόλοιπο μετά την εξόφληση, αυτό καταβάλλεται στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από την εκκαθάριση 3,3 εκατ. φορολογικών δηλώσεων, σε σύνολο 6,6 εκατ., περίπου το 35%, δηλαδή περισσότεροι από 1,1 εκατ. φορολογούμενοι, εμφανίζουν επιστροφή φόρου, με το κατά κεφαλήν ποσόν να διαμορφώνεται κατά μέσον όρο στα 240 ευρώ. Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων οι τυχεροί θα ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια.

Ήδη, 766.000 φορολογούμενοι, δηλαδή το 67% των δικαιούχων, έχουν λάβει την επιστροφή τους μέσα σε διάστημα επτά ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Το ποσόν που έχει καταβληθεί έως τώρα ανέρχεται συνολικά σε 138 εκατ. ευρώ και κατά μέσον όρο σε 180 ευρώ.

Συμψηφισμοί

Με ταχείς ρυθμούς «τρέχουν» και οι συμψηφισμοί των ποσών επιστροφής φόρου με παλαιά και νέα χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε αυτά βρίσκονται σε ρύθμιση είτε όχι, όπως για παράδειγμα ο ΕΝΦΙΑ. Για 301.000 φορολογούμενους έχουν πραγματοποιηθεί κεντρικοί συμψηφισμοί και επιστροφές φόρου, με το συνολικό ποσόν να ανέρχεται σε 56,5 εκατ. ευρώ και τη μέση επιστροφή να διαμορφώνεται στα 187 ευρώ. Παράλληλα, από τις ΔΟΥ διενεργήθηκαν 5.500 συμψηφισμοί και επιστροφές, με το συνολικό ποσόν να ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ και τη μέση επιστροφή να φτάνει τα 738 ευρώ.

Επιστροφές ΦΠΑ

Μεγαλύτερες ταχύτητες προβλέπονται και στις επιστροφές ΦΠΑ, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα ρευστότητας για πολλές επιχειρήσεις, ειδικά σε εξαγωγικούς κλάδους, στη μεταποίηση, τον τουρισμό και τις εταιρείες με υψηλές επενδύσεις. Η σχετική καθυστέρηση αποτελούσε διαχρονικά μία από τις βασικές εστίες πίεσης για την αγορά, καθώς πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονταν να καλύπτουν με ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ποσά που τους όφειλε το Δημόσιο.

Με το νέο μοντέλο, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να αλλάξει πλήρως την εικόνα. Στελέχη του οικονομικού επιτελείου επισημαίνουν ότι η αύξηση των επιστροφών φόρων δεν αποτελεί μόνο δημοσιονομική υποχρέωση, αλλά και εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Η άμεση επιστροφή κεφαλαίων στην αγορά ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, στηρίζει την κατανάλωση και διευκολύνει νέες επενδύσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος χρηματοδότησης παραμένει αυξημένο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2026, στόχος είναι η μείωση του στοκ των εκκρεμών επιστροφών φόρου άνω των 90 ημερών στις 700.000 υποθέσεις έως το τέλος του έτους, καθώς και η δραστική συρρίκνωση των εκκρεμών αιτημάτων ώστε να μην υπερβαίνουν το 4%.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι επιστροφές ΦΠΑ θα συνεχίσουν να διεκπεραιώνονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, με προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη «χρυσή λίστα». Πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί τουλάχιστον 3 φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων ποσών δεν διαφέρει από το αιτούμενο ποσόν σε ποσοστό άνω του 5%, δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις και δεν χαρακτηρίζονται ύποπτες για συμμετοχή σε απάτη που αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Την ίδια στιγμή, υπό αυστηρή παρακολούθηση μπαίνουν οι μεγάλες επιστροφές φόρου, με στόχο τον περιορισμό φαινομένων απάτης και εικονικών συναλλαγών.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Απογευματινή»

Διαβάστε επίσης