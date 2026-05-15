Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου για την έκπτωση 4% - Τι ισχύει από εδώ και πέρα

Όσοι υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι σήμερα δικαιούνται έκπτωση 4% στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου για την έκπτωση 4% - Τι ισχύει από εδώ και πέρα
EUROKINISSI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η προθεσμία για υποβολή φορολογικής δήλωσης με έκπτωση 4% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος λήγει σήμερα.
  • Η έκπτωση μειώνεται σε 3% για δηλώσεις έως τις 15 Ιουνίου και σε 2% για δηλώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2026.
  • Έχουν υποβληθεί πάνω από 3 εκατομμύρια δηλώσεις, με το 27,53% να είναι χρεωστικές, το 35,13% πιστωτικές και το 37,34% μηδενικές.
  • Οι επιστροφές φόρου γίνονται ταχύτατα και οι συμψηφισμοί με οφειλές πραγματοποιούνται αυτόματα, εφόσον έχει δηλωθεί σωστά ο λογαριασμός IBAN.
  • Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως τις 15 Ιουλίου 2026 δεν επιφέρει κυρώσεις και διατηρεί τα δικαιώματα έκπτωσης ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής.
Snapshot powered by AI

Λήγει σήμερα, 15 Μαΐου, η προθεσμία που έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και να επωφεληθούν από τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσοστό της έκπτωσης μειώνεται σταδιακά, προσφέροντας κίνητρα για έγκαιρη υποβολή.

Οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου δικαιούνται έκπτωση 4% στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου. Η έκπτωση μειώνεται σε 3% για δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% για όσες υποβληθούν μέχρι την τελική προθεσμία της15ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχουν ήδη κατατεθεί πάνω από 3 εκατομμύρια δηλώσεις, από συνολικά περίπου 6,9 εκατομμύρια. Από αυτές, το 27,53% είναι χρεωστικές με μέσο φόρο 1.281 ευρώ, το 35,13% πιστωτικές με μέση επιστροφή244 ευρώ, ενώ το 37,34% είναι μηδενικές.

Το Δημόσιο αναμένει καθαρή εισροή 812 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί εξελίσσονται με ταχύρυθμό. Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν ήδη λάβει τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Αυτοματοποιημένοι συμψηφισμοί και διαδικασίες επιστροφής

Οι επιστροφές φόρου πραγματοποιούνται πλέον με γρήγορες διαδικασίες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αυτόματοι συμψηφισμοί με οφειλές, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο, αρκεί να έχει δηλωθεί σωστά ο λογαριασμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Οι συμψηφισμοί διεκπεραιώνονται κεντρικά κάθε εβδομάδα. Όσοι δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν κεντρικά, αναλαμβάνονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ή το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ), χωρίς να απαιτείται επιπλέον αίτηση από τον φορολογούμενο.

Οφειλές και δικαιώματα έκπτωσης

Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν δικαιώματα επιστροφής φόρου που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026. Εάν ο φόρος εξοφληθεί μέσω αυτού του συμψηφισμού, ο φορολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης από 2% έως 4%, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Τροποποιητικές δηλώσεις και προθεσμίες

Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης γίνεται χωρίς κυρώσεις και θεωρείται ως αρχική, εφόσον πραγματοποιηθεί μέχρι τις15 Ιουλίου 2026.

Σε περίπτωση που από την τροποποιητική προκύπτει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιθυμεί να πληρώσει το συνολικό ποσό εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου, η έκπτωση για το αρχικό ποσό διατηρείται σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ για το επιπλέον ποσό εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

Η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η σωστή δήλωση του IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των οφειλών και επιστροφών φόρου, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική βάση της Σούδας - «Σύμβολο δύναμης και συνεργασίας»

18:32LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Αμφιλεγόμενο πείραμα: Επιχειρηματίας δημιουργεί AI «κράτος» σε νησί

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο: Δίκυκλο παρέσυρε πεζό - Στο νοσοκομείο του Ρίου οι δύο τραυματίες

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

18:19LIFESTYLE

«Το όνομα είναι Bond, James Bond»: Ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον επόμενο ηθοποιό που θα υποδυθεί τον αγαπημένο πράκτορα 007

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που έκλεβαν αυτοκίνητα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βοιωτία

18:01ANNOUNCEMENTS

46.726 «Πασχαλινά Αβγά» έγιναν πράξη στήριξης για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

17:59ANNOUNCEMENTS

Το Plastiras Lake Festival επιστρέφει πιο μεγάλο από ποτέ! 9-12 Ιουλίου

17:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου για την έκπτωση 4% - Τι ισχύει από εδώ και πέρα

17:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 33χρονος που πέταξε βάζα με βενζίνη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

17:49ANNOUNCEMENTS

Στελέχη από τον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου έδωσαν «παρών» στην 4η Ημερίδα της ΕΛ.Ε.Μ.A.

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Φαρίντ και Ναν με Μύκονο – Οστικό οίδημα ο έμπειρος σέντερ

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους 4 πυροβολισμούς σε μπαρ στις Τζιτζιφιές

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της ΝΔ: Η απάντηση στην ερώτηση «γιατί τρίτη τετραετία» και τα μηνύματα στους πολίτες

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτ Οζγκιουρ από τη Νέα Αριστερά - Σε τεντωμένο σχοινί η επιβίωση της ΚΟ

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις και Ζωή: Νέο επεισόδιο με βαρείς χαρακτηρισμούς - «Είσαι αισχρή» - «Βδέλυγμα είστε!»

17:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκεια: Σήμερα η τελευταία ημέρα μαθημάτων - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τα σχολεία

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα αποτελέσματα - Πού θα δείτε αν είστε δικαιούχος

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνεία της τύχης: Γυναίκα γλίτωσε από την μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 δύτες στις Μαλδίβες

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

17:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Αυγερινό: Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή – Νομίζω η Μαρία, ξέρει

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες - Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

15:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το σημείωμα και τα βίντεο

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

20:20ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ντόπες» Γιαννακόπουλου στην ομάδα (vid)

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτ Οζγκιουρ από τη Νέα Αριστερά - Σε τεντωμένο σχοινί η επιβίωση της ΚΟ

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος

15:57LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαντώ για τον θάνατο των γονιών της: «Ξεριζώθηκα, έχασα τον εαυτό μου»

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Το ισπανικό επώνυμο που ήταν σύμβολο ντροπής και σήμερα φέρουν χιλιάδες με περηφάνια

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ