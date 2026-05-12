Φορολογική δήλωση: Πώς την υποβάλλετε στο myAADE

Για να υποβάλετε τη φορολογική δήλωση (Ε1, Ε2, Ε3) μέσω της πλατφόρμας myAADE, συνδεθείτε με τους κωδικούς σας (taxisnet) στο aade.gr/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3, επιλέξτε «Εισαγωγή», συμπληρώστε τα στοιχεία, ελέγξτε τις προσυμπληρωμένες πληροφορίες και πατήστε «Οριστική Υποβολή».

Βήμα-βήμα η υποβολή

Είσοδος: Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του myAADE, επιλέξτε "Εφαρμογές" > "Φορολογικές Υπηρεσίες" > "Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ".

Επιλογή Έτους: Επιλέξτε το τρέχον φορολογικό έτος.

Συμπλήρωση: Συμπληρώστε το έντυπο Ε1 και, αν απαιτείται, το Ε2 (μίσθωση ακινήτων) ή Ε3 (επιχειρηματική δραστηριότητα).

Έλεγχος & Υποβολή: Ελέγξτε τα στοιχεία (εισοδήματα, παρακρατηθέντες φόροι, IBAN) και επιλέξτε "Οριστική Υποβολή".

Εκκαθάριση: Μετά την οριστική υποβολή, εκδίδεται άμεσα η «Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου» (εκκαθαριστικό).

Σημαντικές Σημειώσεις:

Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση, αλλά με ξεχωριστά εκκαθαριστικά.

Σε περίπτωση θανάτου, η δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά από τους κληρονόμους.

Η εφαρμογή επιτρέπει την τροποποίηση της δήλωσης (τροποποιητική) εντός της προθεσμίας.

