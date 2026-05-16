Νίκος Οικονομόπουλος: «Αυτό το λάθος κάνω και δεν έχω προσωπική ζωή»

Για την πίστη του στον Θεό και τα λάθη που έχει κάνει στη ζωή του μίλησε σε συνέντευξη στο «Sfera Κύπρου» ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Όπως τόνισε ο δημοφιλής ερμηνευτής πως δεν θα σταματήσει ποτέ να ομολογεί την πίστη του στον Θεό, ακόμη κι αν αυτό του κοστίσει το 80% του κοινού του, ενώ παράλληλα φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως το ότι είναι πιστός δεν τον καθιστά αλάνθαστο ή «άγιο», καθώς κάνει καθημερινά λάθη όπως όλοι.

«Έχω συνδυάσει την προσωπική μου ζωή με την καλλιτεχνική μου ζωή και τα έχω βάλει όλα στο ίδιο κουτί. Αυτό είναι το λάθος που κάνω. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά, δεν έχω προσωπική ζωή. Δεν θα αφεθώ εύκολα, δηλαδή όταν βγω έξω πάντα σκέφτομαι ότι, κάποιος που με βλέπει μπορεί να παρεξηγήσει το οτιδήποτε κάνω, αν θα μπορέσω να διατηρήσω αυτό που έχω φτιάξει τόσα χρόνια, αυτό είναι το ζητούμενο, στη δική μου περίπτωση, δεν ξέρω για άλλους. Πάντα το σκέφτομαι αυτό… Από το πρωί που θα ξυπνήσω ως το βράδυ που θα κοιμηθώ, πάντα. Πάρα πολύ.

Ξέρω ότι θα έρθει το τέλος κάποια στιγμή. Ξέρω επίσης ότι, όσο μεγαλώνεις νέοι άνθρωποι βγαίνουν, θα μείνει το έργο μας, θα μείνουν τα τραγούδια μας, αλλά κάποια στιγμή κουράζεις. Αλλά θέλω να διατηρήσω αυτό που κάνω, σε ένα καλό επίπεδο. Να μην καταρρεύσει» ανέφερε ο τραγουδιστής.

«Όταν με ρωτάνε για την πίστη μου, είναι σαν να σε ρωτάνε εσένα για τη δουλειά σου. Δεν θα απαντήσεις για τη δουλειά σου; Εμένα με ρωτάνε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο μετά δημοσιοποιείται πάρα πολύ, και ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Απλά, όταν μιλάς για την πίστη σου θα πεις αυτό που πιστεύεις. Αρέσει, δεν αρέσει σε κάποιον. Δεν προσβάλω κανέναν ποτέ, δεν είπα σε κάποιον ποτέ ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος κι ότι αυτό που κάνω εγώ είναι το σωστό. Πιστεύω, το ομολογώ συνέχεια, μου αρέσει, είτε αρέσει όμως στον κόσμο, είτε δεν αρέσει και στον κόσμο, ακόμα που με ακούει το λέω, δεν απευθύνομαι μόνο σε κάποιους…που ίσως θεωρήσετε, ότι θα μου κάνει καλό στην εικόνα μου, και στη δουλειά μου. Και αν δεν μου κάνε; Γιατί πριν από εμένα δεν θυμάμαι κάποιους να μιλούσαν ανοιχτά για την πίστη τους. Εγώ το έκανα. Που είναι το κακό; Δεν θα κάνω και κάποιους να είναι εναντίον μου; Να είναι. Αν μου έλεγες αύριο το πρωί, Νίκο αν μιλήσεις για την πίστη σου, σου το λέω υπογεγραμμένα θα χάσεις το 80% της απήχησης που έχεις στον κόσμο, θα σου έλεγα, θα το πω όχι μία φορά, θα το πω… δέκα συνεχόμενες. Α! Και πολλές φορές λέω, ότι, το λέω αυτό για να ναι, ότι είναι καλός άνθρωπος κι αν κάνεις μετά μια βλακεία παραέξω, "Α! αυτός είναι ο καλός ο χριστιανός;". Και ποιος σας είπε ότι εγώ δεν κάνω βλακείες και χαζομάρες; Κάθε μέρα κάνω… Λάθη; Πιο πολλά από σένα!» τόνισε ο καλλιτέχνης για την πίστη του.

