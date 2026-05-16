Συνελήφθη 68χρονη για απάτη σε βάρος ιδιώτη και του δήμου Ηλιούπολης - Απέσπασε το ποσό των 270.000€
Παρίστανε με δύο συνεργούς της ιδιοκτήτες οικοπέδου και έπεισαν ενδιαφερόμενο να τους δώσει το ποσό των 270.000 ευρώ
Συνελήφθη 68χρονη σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για υπόθεση απάτης, με ποινή κάθειρξης 11 ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες η 68χρονη με δύο συνεργούς της παρίσταναν ότι είναι ιδιοκτήτες οικοπέδου στον Δήμο Ηλιούπολης και έπεισαν ενδιαφερόμενο να τους δώσει το ποσό των 270.000 ευρώ για την αγορά του.
