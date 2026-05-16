Συνελήφθη 68χρονη για απάτη σε βάρος ιδιώτη και του δήμου Ηλιούπολης - Απέσπασε το ποσό των 270.000€

Συνελήφθη 68χρονη σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για υπόθεση απάτης, με ποινή κάθειρξης 11 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 68χρονη με δύο συνεργούς της παρίσταναν ότι είναι ιδιοκτήτες οικοπέδου στον Δήμο Ηλιούπολης και έπεισαν ενδιαφερόμενο να τους δώσει το ποσό των 270.000 ευρώ για την αγορά του.

Διαβάστε επίσης