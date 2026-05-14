Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε με 145 χλμ/ώρα υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη σύλληψη ενός 29χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τετάρτης (13/05), έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας, αναπτύσσοντας ταχύτητα 145 χιλιομέτρων την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 60 χλμ/ώρα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 29χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να σχηματιστεί σε βάρος του η σχετική δικογραφία.