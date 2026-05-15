Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Snapshot Συνελήφθη 32χρονος στην Αττική για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών από την υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών.

Η σύλληψη βασίστηκε σε πληροφορίες και αστυνομική έρευνα που αποκάλυψε τη δράση του στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Κατασχέθηκαν 399,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 7.200 ευρώ, δύο κινητά, ηλεκτρονική ζυγαριά, νάιλον συσκευασίες και αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς είχε προηγούμενα για υποθέσεις ναρκωτικών και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη 32χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν χθες στην Αττική, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα, κατά την οποία διαπιστώθηκε η εμπλοκή του 32χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να κατέχει ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Συνολικά κατασχέθηκαν 399,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, το ποσό των 7.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, καθώς και αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Διαβάστε επίσης