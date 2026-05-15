Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών

Γιάννης Καλύβας

Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη 32χρονος στην Αττική για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών από την υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών.
  • Η σύλληψη βασίστηκε σε πληροφορίες και αστυνομική έρευνα που αποκάλυψε τη δράση του στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
  • Κατασχέθηκαν 399,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 7.200 ευρώ, δύο κινητά, ηλεκτρονική ζυγαριά, νάιλον συσκευασίες και αυτοκίνητο.
  • Ο συλληφθείς είχε προηγούμενα για υποθέσεις ναρκωτικών και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη 32χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν χθες στην Αττική, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα, κατά την οποία διαπιστώθηκε η εμπλοκή του 32χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να κατέχει ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Συνολικά κατασχέθηκαν 399,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, το ποσό των 7.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, καθώς και αυτοκίνητο.

astynomia-narkotika.jpg

Ο συλληφθείς, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι τα 150 ευρώ ανά παιδί

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Σε κακοδικία η τρίτη δίκη του Χάρβεϊ Γουάινστιν για βιασμό - Οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά με την πτώση της 24χρονης από τον 7ο όροφο – Καταθέτει ο σύντροφός της

22:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία

22:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chios Kythira Pass 2026: Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το voucher

22:33LIFESTYLE

«Δεν το πιστεύω, είναι πέρα από Όσκαρ»: Ο John Travolta τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκληρή απάντηση Αταμάν σε Γιανάι: «Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου»

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις στη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου – Βαρύ κλίμα στο δικαστήριο

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται για 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λίβανου

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ανήλικοι παρέσυραν και τραυμάτισαν γυναίκα με πατίνι

21:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Σε λίγες ημέρες η πληρωμή της β' δόσης - Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

21:39TRAVEL

Ο Ιούνιος πλησιάζει: 5 καλοκαιρινές αποδράσεις μια «ανάσα» από την Αθήνα

21:37LIFESTYLE

Πέθανε η μητέρα του Κώστα Σόμμερ: Η τρυφερή δημοσίευση του ηθοποιού - «Σ’ αγαπώ μαμά»

21:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 102 εκατ. ευρώ

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Δεν θα συμβούλευα τα παιδιά μου να επισκεφτούν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ»

21:27LIFESTYLE

Η Χίλαρι Νταφ διαφημίζει μαγιό και εντυπωσιάζει

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό λόγω ψύλλων Γυμνάσιο στο Ηράκλειο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ταϊβάν: Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος 9.500 μίλια μακριά...

21:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων - Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις Εισαγωγής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:01ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά με την πτώση της 24χρονης από τον 7ο όροφο – Καταθέτει ο σύντροφός της

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

18:32LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκληρή απάντηση Αταμάν σε Γιανάι: «Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου»

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις στη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου – Βαρύ κλίμα στο δικαστήριο

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ανήλικοι παρέσυραν και τραυμάτισαν γυναίκα με πατίνι

10:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι θα συμβεί αν η Αυστραλία κερδίσει τον διαγωνισμό;

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ταϊβάν: Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος 9.500 μίλια μακριά...

20:30ΚΟΣΜΟΣ

The Stringer: Πόλεμος για «το κορίτσι της ναπάλμ» - Ποιος τράβηξε την πιο διάσημη φωτογραφία όλων των εποχών;

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο!

12:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα αποτελέσματα - Πού θα δείτε αν είστε δικαιούχος

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Δεν θα συμβούλευα τα παιδιά μου να επισκεφτούν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ»

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και τι θα πει;» - Η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ