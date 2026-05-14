Νέο βίντεο ντοκουμέντο με ληστή της συμμορίας της Τιθορέας να κλέβει τράπεζα στου Παπάγου

Το Newbsomb.gr φέρνει στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με ληστή της συμμορίας της Τιθορέας να κλέβει τράπεζα στου Παπάγου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι κατηγορούμενοι για την ληστεία στην Τιθορέα οδηγήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί ομάδα ατόμων, η οποία φώναζε συνθήματα συμπαράστασης προς τους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας ποινικής δίωξης, μετά τη μελέτη της εκτεταμένης δικογραφίας που σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές, άσκησε σε βάρος τους πέντε κακουργηματικές διώξεις, καθώς και σειρά πλημμεληματικών κατηγοριών.

Οι συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα

Ειδικότερα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν:

  • συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,
  • διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού, κατ’
  • επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση,
  • ληστεία από κοινού και κατά συρροή,
  • διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων,
  • διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, που αφορά μεταξύ άλλων πολεμικά τυφέκια και
  • χειροβομβίδες,
  • παράνομη οπλοφορία,
  • παράνομη κατοχή όπλων,
  • προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση,
  • βία κατά υπαλλήλων,
  • παραποίηση πινακίδων κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΚΟΣΜΟΣ

«Monster Wolves»: Ο στρατός των ρομπότ - λύκων της Ιαπωνίας για να τρομάξει τις αρκούδες

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή προειδοποίηση Σι στον Τραμπ για την Ταϊβάν:«Αν δεν χειριστείτε σωστά το θέμα θα συγκρουστούμε»

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελ. Βενιζέλος: Προειδοποιητική «βολή» για τον τουρισμό η μειωμένη διεθνής κίνηση του τελευταίου διμήνου – Πτωτικός ο Απρίλιος

07:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με ληστή της συμμορίας της Τιθορέας να κλέβει τράπεζα στου Παπάγου

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να φορολογηθούν οι τράπεζες, αλλά τα λεφτά έξω» – Επίθεση Μαξίμου σε Ανδρουλάκη για το ξεχασμένο εκατομμύριο

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (14/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Το αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο «Αλάσκα» κατευθύνεται προς την Ανατολική Μεσόγειο

06:54LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η ώρα του Β’ ημιτελικού – Κύπρος, Δανία και Αυστραλία στη μάχη

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Μαΐου

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορούν να σας κλέψουν τα δακτυλικά αποτυπώματα από μια... selfie

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η «Ένωση» συμπλήρωσε 200 ημέρες αήττητη στη Super League – 23 ματς και 9 ντέρμπι αήττητη!

06:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι – Αναλυτικά οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

06:02ΚΟΣΜΟΣ

«H σταθερότητα στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ είναι θετική για ολόκληρο τον κόσμο»: Σι Τζινπίνγκ και Τραμπ σε κρίσιμες συνομιλίες στο Πεκίνο – Στην ατζέντα εμπόριο, Ιράν και Ταϊβάν

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται η αστάθεια με τοπικές μπόρες – Νέα επιδείνωση από το Σάββατο

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Μαΐου

05:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 14 Μαΐου

04:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Άξιος της μοίρας του: Αποκλεισμός ντροπή για τον Παναθηναϊκό

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν 12 αρχαίους σκελετούς κρυμμένους κάτω από το θρυλικό Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

04:38LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στη Νέα Υόρκη λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Netflix

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση για Γιαννακόπουλο από Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους (vid, pics)

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται η αστάθεια με τοπικές μπόρες – Νέα επιδείνωση από το Σάββατο

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 78χρονος κτηνοτρόφος που έχει αποκτήσει 14 παιδιά!

06:02ΚΟΣΜΟΣ

«H σταθερότητα στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ είναι θετική για ολόκληρο τον κόσμο»: Σι Τζινπίνγκ και Τραμπ σε κρίσιμες συνομιλίες στο Πεκίνο – Στην ατζέντα εμπόριο, Ιράν και Ταϊβάν

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Συννεφιασμένος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Σάββατο με ισχυρές καταιγίδες και σκόνη από την Αφρική

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά ήταν άπλυτα, αδύνατα και με μεγάλα ρούχα, ζούσαν σε ταράτσα», λέει γείτονας στο Newsbomb - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Viral Κινέζος στρατιώτης - Στέκεται «άγαλμα» ενώ περνάει δίπλα του, το Air Force One

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε η Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία - «Πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ