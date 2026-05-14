Νέο βίντεο ντοκουμέντο με ληστή της συμμορίας της Τιθορέας να κλέβει τράπεζα στου Παπάγου

Οι κατηγορούμενοι για την ληστεία στην Τιθορέα οδηγήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί ομάδα ατόμων, η οποία φώναζε συνθήματα συμπαράστασης προς τους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας ποινικής δίωξης, μετά τη μελέτη της εκτεταμένης δικογραφίας που σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές, άσκησε σε βάρος τους πέντε κακουργηματικές διώξεις, καθώς και σειρά πλημμεληματικών κατηγοριών.

Οι συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα

Ειδικότερα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού, κατ’

επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση,

ληστεία από κοινού και κατά συρροή,

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων,

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, που αφορά μεταξύ άλλων πολεμικά τυφέκια και

χειροβομβίδες,

παράνομη οπλοφορία,

παράνομη κατοχή όπλων,

προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση,

βία κατά υπαλλήλων,

παραποίηση πινακίδων κυκλοφορίας.

