Τιθορέα: Έτσι δρούσαν οι γυναίκες της συμμορίας - Βίντεο-ντοκουμέντο από απόπειρα ληστείας σε ATM
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι Αρχές στην Τιθορέα είχε ευρεία παραβατική δράση. Μια από τις απόπειρες ληστείας που είχαν διαπράξει, καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.
Στα καρέ που έχουν καταγραφεί από την κάμερα, εμφανίζεται η φερόμενη ως υπάρχηγός της σπείρας να κρατά όπλο στο χέρι, στην προσπάθεια της ίδιας και των υπολοίπων μελών, να διαρρήξουν ΑΤΜ.
Το πλάνο καταγράφηκε στις αρχές Φεβρουαρίου στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Οι δράστες προσπάθησαν με χρήση τροχού να διαρρήξουν το ΑΤΜ, ενώ στην κατοχή τους είχαν βαριοπούλα και λοστό.
Αφού έσπασαν τη βιτρίνα για να φτάσουν στο ΑΤΜ προσπάθησαν να το κόψουν από πίσω με τον τροχό, όμως έφυγαν με άδεια χέρια.