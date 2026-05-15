Μυτιλήνη: Σύσκεψη για τα μέτρα βιοασφάλειας απέναντι στον αφθώδη πυρετό

Περισσότεροι από 30 κτηνίατροι και συνολικά πάνω από 60 άτομα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού στη Μυτιλήνη.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας συζητήθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη, στην έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τη συμμετοχή της διοίκησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της αντιπεριφερειάρχη Αγροτικού Τομέα, Αναστασία Αντωνέλλη, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, και εκπροσώπων της Περιφέρειας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού, διαπιστώθηκε πως έχει ενισχυθεί σημαντικά η δραστηριότητα επιτήρησης μετά την προσθήκη κλιμακίων κτηνιάτρων από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα, το στρατό, ιδιωτών κτηνιάτρων, κτηνιάτρων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Περιφέρεια.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Σπύρος Μάμαλης αναφέρθηκε στα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης, ενώ ειδική μνεία έκανε στο ενδιαφέρον της για τη διασφάλιση της συνέχισης της κτηνοτροφίας στο νησί.

Επιπλέον, ολοκληρώνεται η ιχνηλάτηση σε συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα, ώστε, με βάση το πρωτόκολλο βιοασφάλειας, να μπορούν να επιτραπούν λειτουργικές βελτιώσεις στις κτηνοτροφικές αυτές περιοχές.

Σημειώνεται, ότι όλες οι επιχειρησιακές ομάδες έχουν στόχο, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση σε ευρύτερες περιοχές, ενώ παράλληλα να υπάρξει ενίσχυση με επιπλέον κλιμάκια κτηνιάτρων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σήμερα στο νησί, επιχειρούν περισσότεροι από 30 κτηνίατροι, ενώ στο σύνολό τους ξεπερνούν τα 60 άτομα όσοι πλαισιώνουν την επιχείρηση αυτή.

Τέλος, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε το πληροφοριακό σύστημα, iGeovet, το οποίο ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία. Πρόκειται για ένα μέσο καταγραφής όλων των δεδομένων της επιχειρησιακής λειτουργίας, με στόχο την αποτύπωση της πλήρους επιδημιολογικής εικόνας. Επί πλέον, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία του ΕΛΓΟ για την πραγματοποίηση σεμιναρίων βιοασφάλειας σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

