Σέρρες: Ένταση ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ στον Προμαχώνα - Έγινε χρήση χημικών

Ένταση σημειώθηκε στον Προμαχώνα ανάμεσα σε αγρότες που είχαν φτάσει στο σημείο από νωρίς το πρωί και τις αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν να επιχειρήσουν.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης του μεθοριακού σταθμού, με αποτέλεσμα να απωθηθούν από αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σημειώθηκε περιορισμένη χρήση χημικών και μικρής έκτασης ένταση, η οποία διήρκεσε λίγα λεπτά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Παρά την κινητοποίηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων, η κυκλοφορία οχημάτων και φορτηγών από τον μεθοριακό σταθμό, δεν επηρεάστηκε.