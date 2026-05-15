Γαλλία: 15χρονος νεκρός από πυροβολισμό σε συμπλοκή συμμοριών στην πόλη Νάντη

«Τα κίνητρα πίσω από αυτή την ένοπλη επίθεση, πιθανώς να συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιεζ

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Νάντη της δυτικής Γαλλίας, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιεζ, οι δράστες φορούσαν κουκούλες και χρησιμοποίησαν αυτόματα όπλα. Ο 13χρονος και ένας τρίτος νεαρός που τραυματίστηκε βρίσκονται εκτός κινδύνου, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Οι δράστες είχαν ως στόχο τους τρεις νεαρούς», δήλωσε ο εισαγγελέας της πόλης, Αντουάν Λερουά, ο οποίος πιστεύει ότι η επίθεση σχετίζεται με ναρκωτικά.

Ωστόσο, ο Νουνιέζ υπογράμμισε ότι τα θύματα ενδέχεται να ήταν αθώοι περαστικοί που βρέθηκαν στο λάθος μέρος, την λάθος στιγμή.

«Τα κίνητρα πίσω από αυτή την ένοπλη επίθεση, πιθανώς να συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών», εξήγησε ο Νούνιεζ. «Ωστόσο... αυτό δεν σημαίνει ότι τα άτομα που στοχοποιήθηκαν, εμπλέκονταν οι ίδιοι στη διακίνηση. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής σε αυτό», τόνισε ο ίδιος.

«Ο ανιψιός μου δεν είναι εγκληματίας»

Η θεία του 15χρονου αγοριού, η Πάολα, απέρριψε κατηγορηματικά την πιθανότητα ο ανιψιός της να είχε σχέση με τα ναρκωτικά.

«Δεν είναι εγκληματίας», δήλωσε η ίδια στους δημοσιογράφους, τονίζοντας: «Απλώς βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Είχε έρθει στη γειτονιά για να επισκεφτεί έναν φίλο του».

Καθώς ο κόσμος μαζευόταν γύρω από τον αστυνομικό κλοιό, ακουγόταν η μητέρα ενός από τα θύματα να κλαίει απελπισμένη μέσα από το αυτοκίνητό της. Πρόκειται για μια περιοχή όπου πολυώροφα κτίρια διαμερισμάτων βρίσκονται κατά μήκος των όχθων του ποταμού Ερντρ.

Η μητέρα του τρίτου αγοριού που τραυματίστηκε και θεία του 13χρονου, 35χρονη Στέλλα, εξήγησε ότι τα αγόρια πήγαιναν να επισκεφτούν την γιαγιά τους. «Ήμουν στο σπίτι όταν συνέβη. Ένας αστυνομικός μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι ο γιος μου και ο ανιψιός μου έχουν τραυματιστεί».

Η 35χρονη περιέγραψε ότι ζει έναν εφιάλτη και ότι νιώθει θυμωμένη που παραλίγο να χάσει το παιδί της.

Το λαθρεμπόριο ναρκωτικών μαστίζει τη χώρα

Η δήμαρχος της Νάντης, Ζοανά Ρολάν, καταδίκασε το περιστατικό, λέγοντας ότι «το λαθρεμπόριο ναρκωτικών μαστίζει τη χώρα», ενώ τόνισε την ανάγκη να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώθηκε ένα παρόμοιο περιστατικό στην πόλη αυτή.

Τον περασμένο μήνα, ένας άνδρας σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά στην ίδια περιοχή από ένοπλη επίθεση που συνδέεται επίσης με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Ο δράστης διέφυγε και ακόμη δεν έχει εντοπιστεί.

Η Ρολάν ζήτησε να κινητοποιηθούν όλες οι αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό των δραστών αυτή τη φορά.

«Οφείλουμε στα θύματα και στους κατοίκους αυτών των γειτονιών που έχουν φτάσει στα όριά τους και... δεν μπορούν πλέον να αντέξουν αυτή τη διακίνηση ναρκωτικών, να βρούμε τους δράστες», πρόσθεσε από την πλευρά του, ο Νούνεζ.

Το 2025, αρκετές γαλλικές πόλεις επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας για τους νέους κατά την διάρκεια της νύχτας, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν τη βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Γαλλίας εκτιμά ότι ο αριθμός των εφήβων που εμπλέκονται στο παράνομο εμπόριο ναρκωτικών έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία οκτώ χρόνια.

