Το ισπανικό επώνυμο που ήταν σύμβολο ντροπής και σήμερα φέρουν χιλιάδες με περηφάνια

Για αιώνες, ένα και μόνο επώνυμο αρκούσε στην Ισπανία για να αποκαλύψει μια προσωπική τραγωδία. Το οικογενειακό όνομα «Expósito» αποτελούσε δημόσια ένδειξη ότι κάποιος είχε εγκαταλειφθεί ως βρέφος και μεγάλωσε χωρίς γονείς.

Η προέλευση του επωνύμου εντοπίζεται στη λατινική λέξη expositus, που σημαίνει «εγκαταλελειμμένος» ή «αυτός που αφέθηκε έξω». Το όνομα αποδιδόταν σε νεογέννητα που εντοπίζονταν έξω από εκκλησίες, μοναστήρια, νοσοκομεία ή ορφανοτροφεία, χωρίς στοιχεία για την ταυτότητα της οικογένειάς τους.

