Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση για άρση ασυλίας της Ζωής Κωνταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συζήτηση στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγή την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνταντοπούλου για δύο από τις πέντε υποθέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή.

Η συζήτηση και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τις δύο αυτές δικογραφίες προγραμματίστηκαν για την Τρίτη 19 Μαΐου.

Η Κωνταντοπούλου ζήτησε αναβολή και εξαίρεση του προέδρου της Επιτροπής, καταγγέλλοντας μεροληψία και ακυρότητα της διαδικασίας, αλλά το αίτημά της απορρίφθηκε.

Οι δύο δικογραφίες αφορούν κατηγορίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας σε δίκη στη Λάρισα, καθώς και συκοφαντική δυσφήμιση από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Οι πέντε συνολικά δικογραφίες σχετίζονται με παραβίαση δεδομένων, παράνομη βιντεοσκόπηση, διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας, απόπειρα φθοράς δημόσιας περιουσίας και συκοφαντική δυσφήμιση.

Την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια.

Προηγήθηκε θυελλώδης και μαραθώνια συνεδρίαση, όπου τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την ψηφοφορία. Στη σημερινή συνεδρίαση αποφασίστηκε η επιτροπή να εισηγηθεί για άρση ασυλίας για δύο, από τις συνολικά πέντε υποθέσεις, που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή από την Εισαγγελία, ενώ τις τρεις υπόλοιπες δικογραφίες θα τις συζητήσει την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Τι έγινε στη συνεδρίαση

Η συζήτηση και η ψηφοφορία για τις δύο δικογραφίες θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τρίτη 19 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε την αναβολή της συζήτησης καταγγέλλοντας ότι δεν ήταν επαρκής ο χρόνος για να λάβει γνώση των δικογραφιών.

Παράλληλα, κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης του προέδρου Γιώργου Γεωργαντά, καταλογίζοντάς του μεροληπτική συμπεριφορά, ενώ έκανε λόγο και για ακυρότητα της όλης διαδικασίας.

Το αίτημά της απορρίφθηκε από όλα τα κόμματα, ενώ στηρίχθηκε μόνο από τον εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία.

Τελικά, η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση και να πάρει σήμερα απόφαση για τις δύο δικογραφίες οι οποίες αφορούν:

Μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών με την κατηγορία παραβίασης προσωπικών δεδομένων και διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας που φέρονται να έχουν τελεσθεί στη Λάρισα στις 19 Μαρτίου κατά τη δίκη των Τεμπών .

. Συκοφαντική δυσφήμιση που έχει κάνει κατά της κ. Κωνσταντοπούλου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για δηλώσεις σε βάρος του σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Σημειώνεται ότι οι πέντε δικογραφίες αφορούν: Παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας περιουσίας και συκοφαντική δυσφήμιση.

Οι τέσσερεις μηνυτήριες αναφορές έχουν υποβληθεί από δικαστικούς λειτουργούς και αστυνομικούς, με μία να είναι αυτεπάγγελτη, και φέρεται να έχουν τελεστεί κατά τη διάρκεια της δίκης των Τεμπών στη Λάρισα και η πέμπτη από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.