Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος

Ο Πάνος Πανόπουλος έφυγε από τη ζωή. Τη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια του θανάτου έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ποστ του στα social media.

«Mόλις πληροφορηθήκαμε στο ΤΑΣΕΗ απο συγγενικό πρόσωπο του αγαπημένου μας συνάδελφου Πάνου Πανόπουλου, ότι δεν είναι πια κοντά μας. Ο Πάνος ήταν ένας πολύτιμος ταλαντούχος και χρήσιμος ηθοποιός που κόσμησε με την παρουσία του το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε δεκάδες σειρές. Γεννημένος στις 13/4/44 , πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στον θρυλικό ΚΑΤΗΦΟΡΟ του Γιάννη Δαλιανίδη. Για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΘΒΕ.

Μαζί με την πολυσχιδή καριέρα του δημιούργησε και μια σημαντική οικογένεια κι έγινε παππούς από τον γυιό του μόλις 2 μέρες πριν φύγει από την ζωή. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου από τον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 6 το απόγευμα στη Συκιά Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Καλό ταξίδι Πάνο».