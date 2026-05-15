Χαρδαλιάς: «Με επένδυση €2,5 εκατ, ένα εμβληματικό αστικό αρχιτεκτόνημα αποκτά ξανά ζωή»

Υπεγράφη η σύμβαση για την αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην ΤΥΠΕΤ στον Δήμο Διονύσου – προχωρά η αναμόρφωση του ως χώρος πολιτισμού

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Υπεγράφη σύμβαση ύψους 2, εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή και αξιοποίηση του κτηρίου πρώην ΤΥΠΕΤ στον Δήμο Διονύσου ως πολιτιστικός χώρος.
  • Το έργο περιλαμβάνει αποκατάσταση 2.250 τ.μ. κτιριακών εγκαταστάσεων και 11 στρεμμάτων περιβάλλοντος χώρου, με νέο αμφιθέατρο και πλήρη προσβασιμότητα για ΑμεΑ.
  • Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την άνοιξη του 2028 και θα ενισχύσουν την τοπική κοινωνία δημιουργώντας έναν χώρο πολιτισμού και συνάντησης.
  • Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής 2026
  • 2030 και αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδιασμού με παρεμβάσεις άνω των 13 εκατ. ευρώ σε υποδομές και ασφάλεια.
  • Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Διονύσου συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της παρέμβασης, που είχε καθυστερήσει λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Τη σύμβαση για την πλήρη ανακατασκευή και την εκ νέου αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην ΤΥΠΕΤ στην περιοχή του Αγ. Στεφάνου, με συγχρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής 2026 - 2030, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με την Δήμαρχο Διονύσου Κατερίνα Μαΐχόσογλου και εκπρόσωπο του αναδόχου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί η ριζική αποκατάσταση και αναδιαμόρφωση του κτηρίου του πρώην Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), το οποίο πρόκειται να αξιοποιηθεί ως χώρος φιλοξενίας πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, θα αποκατασταθούν οι φθορές και θα αναδιαμορφωθούν κατάλληλα οι κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 2.250 τ.μ., όσο και ο περιβάλλον χώρος 11 στρεμμάτων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στη νέα χρήση, ενώ θα δημιουργηθεί και νέο εσωτερικό αμφιθέατρο. Όλοι οι χώροι θα είναι απολύτως προσβάσιμοι από ΑμεΑ και άτομα περιορισμένης κινητικότητας, ενώ οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως την άνοιξη του 2028.

«Πριν από λίγες εβδομάδες, όταν είχα επισκεφθεί τον Δήμο Διονύσου, είχαμε θέσει με την δραστήρια Δήμαρχο Κατερίνα Μαϊχόσογλου ένα πλάνο για την εκτέλεση έργων που έχει ανάγκη η ευρύτερη περιοχή. Ανάμεσα σε αυτά, ήταν και η αξιοποίηση του πρώην ΤΥΠΕΤ στον Άγιο Στέφανο, μια ουσιαστική παρέμβαση με σαφές κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα για τον Δήμο Διονύσου και συνολικά για την Αττική – που πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης, δίνουμε νέα πνοή και επιστρέφουμε στην κοινωνία ένα εμβληματικό αστικό αρχιτεκτόνημα, που για δεκαετίες ρήμαζε από την εγκατάλειψη. Η επανάχρηση ενός σημαντικού κτηρίου και η μετατροπή του σε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, αναδεικνύει την αξία της ορθής αξιοποίησης των δημόσιων πόρων, αλλά και τη δυναμική της συνεργασίας μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, ενισχύει την τοπική κοινωνία, δημιουργώντας έναν πυρήνα δημιουργίας, έκφρασης και συνάντησης για τους κατοίκους κάθε ηλικίας.
Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που υλοποιούμε στην περιοχή, με παρεμβάσεις άνω των 13 εκατ. ευρώ σε κρίσιμες υποδομές, στην αντιπλημμυρική θωράκιση, στην οδική ασφάλεια και στις σχολικές εγκαταστάσεις.
Δίνουμε κάθε μέρα την μάχη του αυτονόητου, ώστε τα έργα να προχωρούν με συνέπεια, χρονοδιάγραμμα και ποιότητα, για μια Αττική πιο ανθεκτική, πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη. Αυτό είναι το στοίχημα που έχουμε αναλάβει και αυτό υπηρετούμε καθημερινά».

Από πλευράς της, η κυρία Μαΐχόσογλου δήλωσε: «Σήμερα παίρνει σάρκα και οστά ένα εμβληματικό έργο του Δήμου μας. Η ανακατασκευή του εγκαταλελειμμένου κτιρίου ΤΥΠΕΤ στην κοινότητα Αγίου Στεφάνου σε πολιτιστικό κέντρο, αποτελούσε ένα ανεκπλήρωτο όνειρο για τους Δημότες μας.
Το ύψος προϋπολογισμού των εργασιών όσο και η αρχική μη επαρκής χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’ το καθιστούσε απαγορευτικό για υλοποίηση. Μετά από ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, η Περιφέρεια Αττικής συγχρηματοδότησε το έργο, με αποτέλεσμα πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες υλοποίησης.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος τήρησε την υπόσχεσή του να συνδράμει στην αξιοποίηση του τόσου σημαντικού για τους δημότες μας περιουσιακού στοιχείου».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας του Δήμου Διονύσου Αλέξανδρος Κουκάς και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κωνσταντίνος Βαφειάδης, καθώς και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα.

