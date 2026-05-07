Χαρδαλιάς: Υπεγράφη η ανακατασκευή του χλοοτάπητα στο γήπεδο «Αντώνης Πρίφτης» του Δήμου Κρωπίας

Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου ανακατασκευής του χλοοτάπητα στο γήπεδο «Αντώνης Πρίφτης» του Δήμου Κρωπίας, από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του δημάρχου της περιοχής Δημήτρη Κιούση ο οποίος συνυπέγραψε το σχετικό κείμενο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 661.200 ευρώ, εκ των οποίων η Περιφέρεια Αττικής θα καλύψει από ίδιους πόρους έως και το ποσό των 571.520 ευρώ, ενώ από τον Δήμο Κρωπίας θα καλυφθούν τα υπόλοιπα 89.680 ευρώ.

Η υφιστάμενη κατάσταση του χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο κρίνεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη, λόγω της παλαιότητας του γηπέδου αλλά και της εντατικής χρήσης του από τις τοπικές ακαδημίες ποδοσφαίρου και τους αθλούμενους της περιοχής, γεγονός που καθιστά την παρέμβαση απολύτως αναγκαία.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης, το έργο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο παρεμβάσεων που θα εξασφαλίσουν τη δημιουργία ενός σύγχρονου και υψηλών προδιαγραφών αγωνιστικού χώρου. Ειδικότερα, προβλέπεται η αποξήλωση του υφιστάμενου χλοοτάπητα, η εκτέλεση γενικών εκσκαφών σε βάθος περίπου 75 εκατοστών και η εγκατάσταση νέου, σύγχρονου αποστραγγιστικού συστήματος, που θα διασφαλίζει την ορθή απορροή των υδάτων και τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα του αγωνιστικού χώρου.

Παράλληλα, θα τοποθετηθεί νέος συνθετικός χλοοτάπητας, ο οποίος θα πληροί πλήρως τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της FIFA, με την ποιότητα και την καταλληλότητά του να πιστοποιούνται μέσω των προβλεπόμενων διεθνών πιστοποιητικών. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέων, σταθερών εστιών ποδοσφαίρου από ελαφρύ αλουμίνιο, πλήρως εξοπλισμένων με δίχτυα, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος αυτόματου ποτισμού.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το γήπεδο θα αποκτήσει σύγχρονες προδιαγραφές, θα είναι ασφαλές και λειτουργικό ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί καθημερινά τις ανάγκες των τοπικών συλλόγων, των ακαδημιών και των πολιτών, ενισχύοντας τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

Η δημοπράτηση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Κρωπίας, με στόχο την άμεση υλοποίησή του και την παράδοση μιας πλήρως αναβαθμισμένης αθλητικής εγκατάστασης στην τοπική κοινωνία.

Χαρδαλιάς: «Η ανακατασκευή απαντά σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας»

Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μετά το πέρας της υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης: «Η ανακατασκευή του χλοοτάπητα στο γήπεδο «Αντώνης Πρίφτης» του Κορωπίου απαντά σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Οι αθλητικές υποδομές δεν είναι πολυτέλεια· είναι βασικός πυλώνας κοινωνικής συνοχής, της υγείας και της ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά.

Στην Περιφέρεια Αττικής προχωράμε με σχέδιο και συνέπεια στην υλοποίηση έργων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Επενδύουμε σε υποδομές που προσφέρουν ασφάλεια, ποιότητα και λειτουργικότητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να μπορούν τα παιδιά μας να αθλούνται σε σύγχρονους και κατάλληλους χώρους.

Αναβαθμίζουμε ένα χώρο που χρησιμοποιείται καθημερινά από δεκάδες νέους αθλητές, από ακαδημίες και από πολίτες της περιοχής. Με τις παρεμβάσεις που υλοποιούμε, εξασφαλίζουμε ότι το γήπεδο θα ανταποκρίνεται σε υψηλά διεθνή πρότυπα, προσφέροντας ασφάλεια και ποιότητα στη χρήση του. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι επενδύουμε σε σύγχρονες τεχνικές λύσεις, όπως το αποστραγγιστικό σύστημα και ο πιστοποιημένος συνθετικός χλοοτάπητας, που διασφαλίζουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του έργου και περιορίζουν τις ανάγκες συντήρησης.

Συνεργαζόμαστε στενά με τον Δήμο Κρωπίας, όπως και με όλους τους Δήμους της Αττικής, προκειμένου να παραδίδουμε έργα ουσίας, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες δίνοντας λύσεις που έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: κάθε γειτονιά της Αττικής να διαθέτει σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές που θα είναι προσβάσιμες σε όλους».

Κιούσης: Οι αθλητικές διοργανώσεις θα εξελίσσονται ομαλά χωρίς τραυματισμούς

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης ανέφερε ότι: «Το έργο θα δημοπρατηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και ευελπιστούμε πολύ σύντομα να ολοκληρωθεί ώστε να έχουμε έναν άρτιο τάπητα στο γήπεδο «Αντώνης Πρίφτης». Η αναβάθμιση της αθλητικής υποδομής του σταδίου θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να γίνονται και περισσότεροι αγώνες κάτω από εξαιρετικές συνθήκες αλλά και με την ασφάλεια που απαιτείται για τους αθλητές, μικρούς και μεγάλους, ώστε οι αθλητικές διοργανώσεις να εξελίσσονται ομαλά χωρίς τραυματισμούς».

Παρούσα στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης πέραν των προαναφερθέντων ήταν και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, Μαίρη Μίσκα.

