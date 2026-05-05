Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε πλήρως την πύλη εισόδου της Ελευσίνας»

Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης που αφορά τη ριζική ανάπλαση της ανατολικής οδού - εισόδου της Ελευσίνας, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για την περιοχή, συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση κρίσιμων αστικών υποδομών στη Δυτική Αττική.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον χαρακτήρα και τη λειτουργία του βασικού οδικού άξονα πρόσβασης στην Ελευσίνα από το κέντρο της Αθήνας, έναν δρόμο με ιδιαίτερη ιστορική, λειτουργική και συμβολική βαρύτητα, καθώς σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί τη διαδρομή της αρχαίας Ιεράς Οδού. Η παρέμβαση εκτείνεται από την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου έως τη διασταύρωση με την οδό Ωκεανιδών (νότια) και τη Λεωφόρο Γέλας (βόρεια), σε συνολικό μήκος περίπου 850 μέτρων.

Στο επίκεντρο της ανάπλασης βρίσκεται το κηρυγμένο αρχαιολογικό μνημείο της Ρωμαϊκής Γέφυρας, το οποίο χωροθετείται στο μέσο και νότιο τμήμα της ανατολικής εισόδου και αποτελεί ένα εμβληματικό τοπόσημο της περιοχής. Η ανάπλαση αντιμετωπίζει το μνημείο ως οργανικό στοιχείο του αστικού τοπίου, επιδιώκοντας την ουσιαστική ανάδειξη και ενσωμάτωσή του στο σύγχρονο δημόσιο χώρο.

Η προγραμματική σύμβαση συνυπεγράφη στο Διοικητήριο της Περιφέρειας από τον Δήμαρχο Ελευσίνας Γιώργο Γεωργόπουλο, τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», Δημήτρη Φραγκάκη καθώς και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ίδιου φορέα, Γιώργο Κορμά.

Ο εν λόγω φορέας αναλαμβάνει την πλήρη ωρίμανση και υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένων της επικαιροποίησης και έγκρισης των τευχών δημοπράτησης, της διαδικασίας ανάθεσης, της εκτέλεσης, της επίβλεψης και του συνόλου των διοικητικών και τεχνικών διαδικασιών.

Το έργο πέρα από την ευθυγράμμισή του με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, της καθολικής προσβασιμότητας, της οδικής ασφάλειας και της περιβαλλοντικής αναβάθμισης, έρχεται να δώσει απάντηση στις χρόνιες λειτουργικές ανάγκες της περιοχής, αναβαθμίζοντας τις υποδομές και βελτιώνοντας την εμπειρία μετακίνησης και καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

Ειδικότερα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

⁠Ανακατασκευή και διεύρυνση πεζοδρομίων

Εκτεταμένες εργασίες διαπλάτυνσης και ανακατασκευής των πεζοδρομίων κατά μήκος της Ιεράς Οδού, στο τμήμα από το πέρας της γέφυρας του ρέματος Σαραντοποτάμου έως την οδό Ωκεανιδών, με τοποθέτηση νέων σύγχρονων επιστρώσεων, που εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και ασφάλεια στη χρήση.

Υποδομές καθολικής προσβασιμότητας

Τοποθέτηση οδεύσεων τυφλών σε όλο το μήκος των νέων πεζοδρομίων, καθώς και κατασκευή ραμπών ΑμεΑ στις απολήξεις των οικοδομικών τετραγώνων και στα σημεία όπου προβλέπονται διαβάσεις πεζών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ισότιμη μετακίνηση όλων των χρηστών.

⁠Ανακατασκευή οδοστρώματος και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

Παρεμβάσεις στα τμήματα του οδοστρώματος όπου διευρύνονται τα πεζοδρόμια, καθώς και αναδιάρθρωση των θέσεων στάσης των λεωφορείων του ΟΑΣΑ και των τουριστικών λεωφορείων, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

Υδραυλικά έργα διαχείρισης ομβρίων

Κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών απορροής ομβρίων υδάτων, για την αποτελεσματική αποστράγγιση της οδού και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Πράσινο και περιβαλλοντική αναβάθμιση

Νέες φυτεύσεις κατά μήκος της παρέμβασης, σε συνδυασμό με την ανάδειξη και ενίσχυση του υφιστάμενου πρασίνου, συμβάλλοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος και της αισθητικής της περιοχής.

Εκσυγχρονισμός του φωτισμού

Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας, ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά σε όλο το μήκος της ανάπλασης, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών.

Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού, όπως καθιστικά και καλάθια απορριμμάτων, που αναβαθμίζουν τη λειτουργικότητα και την εικόνα του δημόσιου χώρου.

Οριζόντια σήμανση

Νέα διαγράμμιση οδοστρώματος με συνεχή σήμανση στα όρια της οδού και εγκάρσια σήμανση στις διαβάσεις πεζών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης.

Κατακόρυφη σήμανση και ρυθμίσεις κυκλοφορίας

Τοποθέτηση νέας σήμανσης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων πινακίδων για τις διαβάσεις πεζών, τη μείωση του ορίου ταχύτητας στην Ιερά Οδό και την ενημέρωση των οδηγών για τη μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας.

Ανάδειξη της Ρωμαϊκής Γέφυρας

Ειδικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, που περιλαμβάνουν τον χρωματισμό του υφιστάμενου τοιχίου της Νέας Εθνικής Οδού στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου και της κάτω διάβασης, καθώς και τη μετακίνηση υφιστάμενου στύλου της Δ.Ε.Η. από τη βορειοανατολική γωνία της περίφραξης, με στόχο την απρόσκοπτη οπτική και λειτουργική ανάδειξη του μνημείου.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης: «Η ανατολική είσοδος της Ελευσίνας αποτελεί έναν χώρο με πολλαπλά επίπεδα σημασίας· λειτουργικής, ιστορικής και συμβολικής. Είναι το πρώτο σημείο επαφής της πόλης με τον επισκέπτη, αλλά και ένας άξονας που κουβαλά τη μνήμη της αρχαίας Ιεράς Οδού και τη διαχρονική ταυτότητα της περιοχής. Με το έργο που δρομολογούμε σήμερα, προχωράμε σε μια συνολική αναβάθμιση που επαναπροσδιορίζει τον δημόσιο χώρο με όρους σύγχρονους, λειτουργικούς και βιώσιμους.

Επενδύουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι προτεραιότητά μας είναι τα έργα με άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Δημιουργούμε ένα ασφαλές, προσβάσιμο και φιλικό περιβάλλον για όλους - για πεζούς, άτομα με αναπηρία, οδηγούς, επισκέπτες. Παράλληλα, ενσωματώνουμε σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνικές προδιαγραφές, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε όμως και στην ανάδειξη της Ρωμαϊκής Γέφυρας, ενός μνημείου με ξεχωριστή ιστορική αξία, το οποίο θα αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή μετά το πέρας των παρεμβάσεων. Προχωράμε με ταχύτητα, μεθοδικότητα και διαφάνεια, ώστε το έργο να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Η Αττική αλλάζει με παρεμβάσεις ουσίας. Με έργα που σέβονται την ιστορία, αναβαθμίζουν το παρόν και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα πιο βιώσιμο και ανθρώπινο μέλλον για όλους».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Γεωργόπουλος δήλωσε ότι: «Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανάπλαση της ανατολικής εισόδου της Ελευσίνας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα αναβάθμισης της πόλης μας. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη στήριξη και τη χρηματοδότηση ενός έργου κομβικής σημασίας. Η παρέμβαση επαναπροσδιορίζει μια βασική πύλη της πόλης, αναδεικνύοντας παράλληλα τόσο την ιστορική διαδρομή της Ιεράς Οδoύ, όσο και το μνημείο της Ρωμαϊκής Γέφυρας Ελευσίνας. Με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα, την προσβασιμότητα και την ασφάλεια, προχωράμε σε μια Ελευσίνα πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη».

Το «παρών» στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης έδωσαν η Γενική διευθύντρια του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου, η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, Μαίρη Μίσκα, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας Μαριάννα Κονδύλη καθώς και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Γεώργιος Τσάμης.