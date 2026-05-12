Χαρδαλιάς: «Δίνουμε ξανά στους πολίτες το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο»

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για αστικές αναπλάσεις στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, ύψους 1,85 εκατ. ευρώ

Μιχάλης Παπαδάκος

Χαρδαλιάς: «Δίνουμε ξανά στους πολίτες το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση δύο σημαντικών αναπλάσεων στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, με συνολικό προϋπολογισμό 1,85 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Η ανάπλαση του Πάρκου 208

Ειδικότερα, η πρώτη σύμβαση αφορά στην ανάπλαση του Οικογενειακού Πάρκου «208», με χρηματοδότηση 1,57 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η προμήθεια αστικού εξοπλισμού (κιόσκια, πέργκολες, καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, περίφραξη, φωτιστικά), εξοπλισμών υπαίθριας άσκησης και παιδικής χαράς, οριοθέτηση πάρκου σκύλων, νέες φυτεύσεις πρασίνου και τοποθέτηση σύγχρονου αρδευτικού συστήματος. Στόχος είναι η αισθητική και η λειτουργική αναβάθμιση πάρκου, έκτασης 6 στρεμμάτων, ώστε να είναι ένας δημόσιος ανοικτός χώρος αναψυχής και κοινωνικοποίησης για κάθε ηλικιακή ομάδα, πλήρως προσβάσιμος από ΑμεΑ και άτομα με κινητικά προβλήματα.

photo-4-5-26-5-46-50-pm.jpg

Ο ανισόπεδος κόμβος στο παλιό αεροδρόμιο

Η δεύτερη προγραμματική σύμβαση αφορά στην εκτέλεση επειγουσών επισκευών στον ανισόπεδο κόμβο στο πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού, προϋπολογισμού 280.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Οι εργασίες επισκευής στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας οδηγών και πεζών, με την καθαίρεση σαθρών τμημάτων της οδογέφυρας και την αναστολή της διάβρωσης που έχει αρχίσει να παρατηρείται σε κάποια σημεία της, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί συντήρηση για την αντιμετώπιση των φθορών που έχουν παρουσιαστεί, καθώς και αποξήλωση παλαιών κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων πεζών και τοποθέτηση καινούργιων.

«Λιγότερα λόγια, περισσότερα απτά αποτελέσματα»

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε: «Στην Περιφέρεια Αττικής υλοποιούμε με συνέπεια έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που μετατρέπει κάθε δέσμευση σε μετρήσιμο έργο για την καθημερινότητα των πολιτών. Οι αστικές αναπλάσεις, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας δεν είναι για εμάς αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά κεντρικοί πυλώνες μιας συνολικής στρατηγικής για μια πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη και πιο ασφαλή Αττική. Στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, σε στενή και παραγωγική συνεργασία με τον φίλο Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο, προχωράμε βήμα-βήμα σε ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα της πόλης: από το Πάρκο ‘208’ και το Μαρίνειο Μορφωτικό Κέντρο, έως έργα ενεργειακής αναβάθμισης, κοινωνικών υποδομών και κρίσιμων οδικών παρεμβάσεων. Με σχέδιο, ταχύτητα και ευθύνη, επενδύουμε σε έργα που προστατεύουν, αναβαθμίζουν και επιστρέφουν στους πολίτες δημόσιους χώρους και υποδομές αντάξιες των αναγκών τους. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση: λιγότερα λόγια, περισσότερα απτά αποτελέσματα».

1778572301811-263004212-photo-4-5-26-5-46-50-pm.jpg

Από πλευράς του ο κ. Κωνσταντάτος δήλωσε: «Με τη στήριξη του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, βάλαμε την υπογραφή σε δύο μεγάλα έργα, που δεν αφορούν μόνο τον Δήμο μας, αλλά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.

Το πρώτο αφορά στη γέφυρα του πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό, ένα κρατικό έργο της δεκαετίας του 1960, που είχε αφεθεί για δεκαετίες στη φθορά και την εγκατάλειψη - παρά το γεγονός ότι από το συγκεκριμένο σημείο της Λ. Βουλιαγμένης διέρχονται καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα και πεζοί. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, δίνοντας λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα συντήρησης της γέφυρας.

Το δεύτερο αφορά στο Πάρκο 208, έναν πνεύμονα αστικού πρασίνου που κατασκευάστηκε το 2017, αλλά καταστράφηκε από βανδαλισμούς και κακή χρήση. Με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας, θα παραδώσουμε ξανά στην κοινωνία έναν ριζικά ανακαινισμένο δημόσιο χώρο, λειτουργικό και ασφαλή, μια όαση πρασίνου και αναψυχής για τους πολίτες όχι μόνο της Αργυρούπολης, αλλά και άλλων δήμων.
Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά τον Περιφερειάρχη και όλους τους συνεργάτες του που έτρεξαν άμεσα τις διαδικασίες»

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παραβρέθηκε η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, Μαίρη Μίσκα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Κράτους Δικαίου σε Κυριάκο Μητσοτάκη: Έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο στο Κράτος Δικαίου

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο μεγιστάνα: Βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα μετά από καβγά με τη σύζυγό του για... αεροπορικά εισιτήρια

10:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γνωστός προπονητής περιγράφει την εμπειρία του με τον χανταϊό - «Παραλίγο να πεθάνω»

10:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τιμές εισιτηρίων, Ιράν, χώρες που κάνουν ντεμπούτο: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φετινό Μουντιάλ

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Δίνουμε ξανά στους πολίτες το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Alex Zanardi

10:45WHAT THE FACT

Boeing Pelican: Το ακραίο αεροσκάφος των 152 μέτρων που θα κουβαλούσε φορτίο 1.270 τόνων

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Ανήλικοι διακινούσαν κάνναβη με ηλεκτρικά πατίνια– Συνελήφθησαν γονείς και ο προμηθευτής τους

10:30LIFESTYLE

Survivor: Ο ΣΚΑΪ αναστέλλει την προβολή του παιχνιδιού

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Κοντά στην παραίτηση ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ: Πάνω απο 70 βουλευτές του ζητούν να αποχωρήσει

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Οπλισμένοι σαν αστακοί οι ληστές της Τιθορέας - Είχαν στην κατοχή τους ημιαυτόματα, χειροβομβίδες

10:21LIFESTYLE

Πασχάλης στο Newsbomb: «Η Eurovision έχει σνομπαριστεί αρκετά στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να είναι οι "Ολυμπιακοί Αγώνες" της μουσικής»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και το γκρέμισε

10:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος Έλληνας για οικονομικά αδικήματα στη Γερμανία

10:15WHAT THE FACT

Δημοφιλές νησί επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση αλκοόλ και οι τουρίστες είναι εξοργισμένοι

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

10:00ANNOUNCEMENTS

Tablets 2026: Γιατί είναι το απόλυτο εργαλείο για δουλειά και ψυχαγωγία

10:00ΥΓΕΙΑ

Άσκηση και ανάπτυξη στην παιδική ηλικία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

10:30LIFESTYLE

Survivor: Ο ΣΚΑΪ αναστέλλει την προβολή του παιχνιδιού

09:45LIFESTYLE

Survivor: Αποχωρεί από το ραδιόφωνο ο Λιανός - Σε σοκ από τον τραυματισμό του Φλώρου

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Δεν θα επαναπατριστεί άμεσα - «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε» λέει ο Γεωργιάδης

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

09:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Διέρρευσαν βίντεο από την πρόβα του Akyla πριν τον Α’ Ημιτελικό

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και το γκρέμισε

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνκερ: «Υπουργός άλλης χώρας στο Eurogroup πρότεινε να πουληθεί η Ακρόπολη –Της απάντησα "σκάσε"»

06:37WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Αν κοιμάστε με ανεμιστήρα σταματήστε το αμέσως - Αυτός είναι ο λόγος

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

07:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για το fake φιλί: Αυτή είναι η αλλοιωμένη φωτογραφία του Τσέχου, την πέρασαν από AI

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Απίστευτη γκάφα Ολλανδών νοσηλευτών τους έβαλε σε καραντίνα έξι εβδομάδων

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Οπλισμένοι σαν αστακοί οι ληστές της Τιθορέας - Είχαν στην κατοχή τους ημιαυτόματα, χειροβομβίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ