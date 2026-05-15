Γιατί το κλιματιστικό σας μυρίζει μούχλα και πότε μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας

Μυρωδιά μούχλας από το κλιματιστικό: Είναι επικίνδυνο για την υγεία σας;

Newsbomb

Γιατί το κλιματιστικό σας μυρίζει μούχλα και πότε μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια μυρωδιά μούχλας από ένα κλιματιστικό συνήθως σημαίνει ότι υγρασία συσσωρεύεται κάπου που δεν θα έπρεπε.

Η οσμή συχνά συνδέεται με μούχλα, μύκητες, βακτήρια, συσσώρευση σκόνης ή στάσιμο νερό μέσα στην μονάδα, το φίλτρο, το δοχείο αποστράγγισης ή τους αγωγούς.

Γιατί ένα κλιματιστικό μυρίζει μούχλα;

Τα κλιματιστικά απομακρύνουν τη θερμότητα και την υγρασία από τον εσωτερικό αέρα. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί συμπύκνωση, ειδικά γύρω από το πηνίο-εξατμιστή και το σύστημα αποστράγγισης. Εάν η υγρασία δεν αποστραγγίζεται σωστά ή εάν συσσωρευτεί σκόνη και υπολείμματα, η υγρή επιφάνεια μπορεί να γίνει χώρος αναπαραγωγής μούχλας ή βακτηρίων.

Συνήθεις αιτίες:

  • Βρώμικα ή φραγμένα φίλτρα αέρα
  • Υγρασία στα πηνία του εξατμιστή
  • Λίγο νερό στο δοχείο αποστράγγισης
  • Φραγμένη γραμμή αποστράγγισης συμπυκνωμάτων
  • Μούχλα ή μύκητες σε αγωγούς ή αεραγωγούς
  • Συσσώρευση σκόνης στο εσωτερικό της μονάδας
  • Υψηλή εσωτερική υγρασία
  • Σύστημα κλιματισμού που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για εβδομάδες ή μήνες

Η μυρωδιά μπορεί να είναι πιο έντονη όταν το κλιματιστικό ενεργοποιείται για πρώτη φορά μετά από καιρό, επειδή ο αέρας ωθεί στο δωμάτιο την οσμή από τα υγρά εσωτερικά μέρη.

Είναι επικίνδυνη η μυρωδιά μούχλας του κλιματιστικού;

Όχι πάντα, αλλά πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Μια ήπια οσμή από ένα βρώμικο φίλτρο ή ένα σκονισμένο σύστημα μπορεί να αποτελεί περισσότερο προειδοποίηση για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα παρά άμεσο κίνδυνο.

Η ανησυχία αυξάνεται όταν η μυρωδιά είναι επίμονη, έντονη ή συνδέεται με ορατή μούχλα. Η μούχλα και τα υγρά εσωτερικά περιβάλλοντα μπορούν να ερεθίσουν την μύτη, τον λαιμό, τα μάτια και τους πνεύμονες. Άτομα με άσθμα, αλλεργίες, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα.

Πιθανά συμπτώματα από κακή ποιότητα εσωτερικού αέρα ή έκθεση σε μούχλα:

  • Μπούκωμα στην μύτη
  • Φτέρνισμα
  • Βήχας
  • Συριγμός
  • Ερεθισμός στον λαιμό
  • Κνησμός ή υγρά μάτια
  • Πονοκέφαλος
  • Επιδείνωση συμπτωμάτων άσθματος ή αλλεργίας

Εάν τα συμπτώματα βελτιωθούν όταν φύγετε από το σπίτι και επιστρέφουν όταν λειτουργεί το κλιματιστικό, τότε το σύστημα αξίζει έλεγχο.

κλιματιστικο

Τι πρέπει να κάνετε πρώτα

Ξεκινήστε με τους απλούστερους και ασφαλέστερους ελέγχους.

Απενεργοποιήστε την μονάδα και, στη συνέχεια, ελέγξτε ή αντικαταστήστε το φίλτρο. Ένα βρώμικο φίλτρο περιορίζει τη ροή του αέρα και επιτρέπει τη συσσώρευση σκόνης όπου υπάρχει υγρασία. Ελέγξτε εάν το νερό αποστραγγίζεται σωστά και εάν υπάρχει ορατή μούχλα γύρω από τους αεραγωγούς ή τις εσωτερικές επιφάνειες στις οποίες μπορείτε να έχετε ασφαλή πρόσβαση.

Αποφύγετε την αποσυναρμολόγηση των αγωγών ή των σφραγισμένων εξαρτημάτων μόνοι σας. Εάν η μυρωδιά επιμένει μετά την αντικατάσταση του φίλτρου και τον βασικό καθαρισμό, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Πώς να αφαιρέσετε και να αποτρέψετε την μυρωδιά

Ο στόχος είναι να εξαλειφθεί τόσο η οσμή όσο και το πρόβλημα υγρασίας που κρύβεται πίσω από αυτήν. Χρήσιμα βήματα:

  • Αντικαταστήστε ή καθαρίζετε τα φίλτρα τακτικά κατά τη διάρκεια έντονης χρήσης
  • Διατηρήστε τη γραμμή αποστράγγισης συμπυκνωμάτων καθαρή
  • Βεβαιωθείτε ότι η λεκάνη αποστράγγισης δεν συγκρατεί στάσιμο νερό
  • Προγραμματίστε επαγγελματική συντήρηση του κλιματιστικού σε ετήσια βάση
  • Διατηρήστε την εσωτερική υγρασία περίπου 30% έως 50%, όταν είναι δυνατόν
  • Χρησιμοποιήστε αφυγραντήρα εάν το σπίτι είναι επίμονα υγρό
  • Καθαρίστε την ορατή σκόνη αεραγωγών με ασφαλείς, απαλές μεθόδους
  • Αποφύγετε την λειτουργία του συστήματος εάν η ορατή μούχλα εξαπλώνεται από τους αεραγωγούς

Μην βασίζεστε σε αρωματικά χώρου. Μπορεί να καλύψουν τη μυρωδιά, αλλά δεν διορθώνουν την ανάπτυξη μικροβίων ή τη συσσώρευση νερού.

Πότε πρέπει να καλέσετε έναν επαγγελματία;

Συνιστάται επαγγελματική επιθεώρηση εάν:

  • Η μυρωδιά συνεχίζει να επιστρέφει
  • Βλέπετε μαύρη, πράσινη ή θολή ανάπτυξη κοντά στους αεραγωγούς
  • Πολλά δωμάτια μυρίζουν μούχλα όταν λειτουργεί το κλιματιστικό
  • Υπάρχει διαρροή νερού ή κακή αποστράγγιση
  • Το άσθμα και οι αλλεργίες κάποιου επιδεινώνονται σε εσωτερικούς χώρους
  • Το σύστημα δεν έχει συντηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
  • Υποψιάζεστε μούχλα μέσα στους αγωγούς

Ένας τεχνικός μπορεί να ελέγξει τα πηνία, τους αγωγούς, τα φίλτρα, την αποστράγγιση, τη μόνωση και τα προβλήματα υγρασίας που δεν είναι ορατά από το δωμάτιο.

κλιματιστικο

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να ψεκάσω χλωρίνη στο κλιματιστικό μου;

Όχι. Ο ψεκασμός χλωρίνης σε μια μονάδα κλιματιστικού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα, να δημιουργήσει ερεθιστικούς καπνούς και να μην φτάσει στην πραγματική πηγή. Χρησιμοποιήστε μεθόδους καθαρισμού εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή ή επαγγελματική εξυπηρέτηση.

Πρέπει να σταματήσω να χρησιμοποιώ το κλιματιστικό εάν μυρίζει μούχλα;

Εάν η μυρωδιά είναι έντονη, επίμονη ή συνδέεται με συμπτώματα, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε μέχρι να ελεγχθεί το φίλτρο, η αποχέτευση και οι πιθανές πηγές μούχλας.

Μπορεί η μυρωδιά μούχλας του κλιματιστικού να προέρχεται από το σπίτι και όχι από την μονάδα;

Ναι. Οι υγροί τοίχοι, τα χαλιά, τα υπόγεια ή οι κρυφές διαρροές μπορεί να μυρίζουν χειρότερα όταν η ροή αέρα κυκλοφορεί οσμές σε όλο το σπίτι.

Συμπέρασμα

Η μυρωδιά μούχλας από ένα κλιματιστικό είναι συνήθως μια προειδοποίηση υγρασίας. Μπορεί να προέρχεται από ένα βρώμικο φίλτρο, φραγμένη αποχέτευση, υγρά πηνία, στάσιμο νερό ή ανάπτυξη μούχλας μέσα στο σύστημα.

Δεν είναι πάντα άμεσα επικίνδυνο, αλλά μπορεί να επιδεινώσει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και να επιδεινώσει τις αλλεργίες ή το άσθμα. Η ασφαλέστερη αντίδραση είναι να καθαρίσετε ή να αντικαταστήσετε τα φίλτρα, να διορθώσετε προβλήματα αποστράγγισης και υγρασίας και να ζητήσετε επαγγελματική βοήθεια εάν η οσμή επιμένει ή εμφανιστεί ορατή μούχλα.

Πηγές:
cdc.gov (1)
cdc.gov (2)
epa.gov
energy.gov
energystar.gov

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AAΔΕ: Αυξήθηκαν 3,99% οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο τον Μάρτιο

12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε για Καραμανλή - Έτοιμη για την ίδρυση του νέου κόμματος

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Χαμένοι παγιδευμένοι ή δηλητηριασμένοι - Οι 3 θεωρίες για τους 5 νεκρούς Ιταλούς δύτες

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Νέος συναγερμός στο Κονγκό – Ξέσπασε επιδημία με 65 νεκρούς

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Τίμι: Φόβοι ότι η φάλαινα της οποίας η επιχείρηση σωτηρίας κόστισε £1,3 εκατ. εκβράστηκε νεκρή στη Δανία

12:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Για την "ψυχή" της ΝΔ μιλάνε μόνο όσοι δεν έφυγαν ποτέ»

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονου από την περιοχή της Ηλιούπολης

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος

11:53ΦΑΡΜΑΚΟ

Καρκίνος του παγκρέατος: Νέα θεραπεία στοχεύει μετάλλαξη που ανιχνεύεται στο 90% των περιστατικών

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Αιφνιδίασε Πεντάγωνο και Ευρωπαίους με την ακύρωση της αποστολής 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία

11:47ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική πρόκληση στα Ίμια: Απείλησαν Καλύμνιους ψαράδες με πυροβόλο - Βίντεο ντοκουμέντο

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Δεν απαντάμε στον ακροδεξιό λασπολόγο, όλα θα λυθούν στη Δικαιοσύνη

11:33ΥΓΕΙΑ

Απάτη χιλιάδων ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΥΥ - 39χρονος φυσικοθεραπευτής ο «εγκέφαλος»

11:30ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί το κλιματιστικό σας μυρίζει μούχλα και πότε μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας

11:29LIFESTYLE

Eurovision 2026: Από την Συμφωνική Ορχήστρα στο Playboy - Ποια είναι η Linda Lampenius από την Φινλανδία

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Με επένδυση €2,5 εκατ, ένα εμβληματικό αστικό αρχιτεκτόνημα αποκτά ξανά ζωή μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης»

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε διάλογο Τραμπ - Σι: Η συζήτηση για τα δέντρα και τον Πούτιν

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανάλυση DNA του Χριστόφορου Κολόμβου αποκαλύπτει την αλήθεια για την καταγωγή του

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Λουλούδια και μηνύματα στον τόπο της τραγωδίας με τις δυο νεκρές 17χρονες

11:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη: «Να ξέρουν τα παιδιά ότι δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο!

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Αυτοί είναι οι 5 Ιταλοί που πνίγηκαν κάνοντας snorkelling

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

11:47ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική πρόκληση στα Ίμια: Απείλησαν Καλύμνιους ψαράδες με πυροβόλο - Βίντεο ντοκουμέντο

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη του φωτογραφία από το νοσοκομείο - Με χαμόγελο στα χείλη ο 22χρονος

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε διάλογο Τραμπ - Σι: Η συζήτηση για τα δέντρα και τον Πούτιν

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 10.900.000 ευρώ

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

08:37LIFESTYLE

Η Μπιάνκα Σένσορι με διάφανο κορμάκι που δεν άφηνε τίποτα στη φαντασία - Η νέα αποκαλυπτική εμφάνιση

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σύγκρουση» δύο βαρομετρικών χαμηλών πάνω από την Ελλάδα - Πού θα βρέξει

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονου από την περιοχή της Ηλιούπολης

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε το πτώμα του 54χρονου - Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία ποταμό

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Για τη Μελίνα» - Οι γονείς της ζητούν στήριξη στο «Χαμόγελο του Παιδιού» αντί στεφάνων - Θλίψη και για το δεύτερο κορίτσι που υπέκυψε στα τραύματά του

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Ανατριχιαστική κατάσταση», λέει ο διευθυντής σχολείου των παιδιών που ζούσαν σε τρώγλη

11:53ΦΑΡΜΑΚΟ

Καρκίνος του παγκρέατος: Νέα θεραπεία στοχεύει μετάλλαξη που ανιχνεύεται στο 90% των περιστατικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ