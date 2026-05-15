Τίμι: Φόβοι ότι η φάλαινα της οποίας η επιχείρηση σωτηρίας κόστισε £1,3 εκατ. εκβράστηκε νεκρή

Η Δανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος αποκάλυψε ότι μια φάλαινα, πιθανώς νεκρή εδώ και αρκετό καιρό, εντοπίστηκε στα ανοικτά του νησιού Άνχολτ

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Μια νεκρή φάλαινα εντοπίστηκε στα ανοικτά του νησιού Άνχολτ στη Δανία και πιθανόν να είναι η Τίμι, η μεγάπτερη φάλαινα που διασώθηκε με κόστος 1,3 εκατ. λιρών.
  • Η Τίμι είχε επιδεινωμένη υγεία μετά τον αποκλεισμό της κοντά στη Γερμανία και αφέθηκε ελεύθερη στις 2 Μαΐου, χωρίς να επιβεβαιωθεί η επιβίωσή της λόγω ελαττωματικού GPS.
  • Επιστήμονες και η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας είχαν επικρίνει την επιχείρηση διάσωσης ως μη συνετή και πιθανόν σκληρή προς το ζώο.
  • Η Δανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος προειδοποίησε για κινδύνους από το νεκρό ζώο και δεν σχεδιάζει νέα προσπάθεια διάσωσης αν ξεβραστεί ξανά.
  • Η διάσωση της Τίμι χρηματοδοτήθηκε ιδιωτικά από δύο εκατομμυριούχους μετά από έντονο εθνικό ενδιαφέρον στη Γερμανία.
Μία φάλαινα ξεβράστηκε νεκρή στα ανοικτά των ακτών της Δανίας κι εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να πρόκειται για τον «Τίμι», της φάλαινας που διασώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε μια επιχείρηση αξίας 1,3 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Τίμι - του οποίου η υγεία είχε επιδεινωθεί αφού είχε βρεθεί σε αβαθή ύδατα κοντά στη Γερμανία από τον Μάρτιο - αφέθηκε ελεύθερος στις 2 Μαΐου, αφού μεταφέρθηκε με μια φορτηγίδα γεμάτη νερό από διασώστες.

Ωστόσο, λίγες μέρες αφότου ο Τίμι εισήλθε στη Βόρεια Θάλασσα στα ανοικτά της Δανίας, και λόγω έλλειψης δεδομένων παρακολούθησης, το Γερμανικό Ωκεανογραφικό Μουσείο διαπίστωσε ότι δεν επέζησε της μετάβασης σε βαθιά νερά.

Τώρα, η Δανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος αποκάλυψε ότι μια φάλαινα, πιθανώς νεκρή εδώ και αρκετό καιρό, εντοπίστηκε στα ανοικτά του νησιού Άνχολτ.

Φύλακας της υπηρεσίας δήλωσε στην δανική τηλεόραση ότι η φάλαινα είναι πιθανώς καμπούρης και έχει μήκος 10-15 μέτρα. Έχει εκδοθεί οδηγία στους ντόπιους να μην πλησιάζουν το ζώο, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί λόγω της συσσώρευσης αερίου στο σώμα του. Οι νεκρές φάλαινες μπορούν επίσης να μεταφέρουν ασθένειες.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ekstra Bladet ανέφερε ότι δείγματα ιστών θα ληφθούν από τη φάλαινα την Παρασκευή.

Οι επιστήμονες διαφώνησαν με την αποστολή διάσωσης του Τίμι, επιμένοντας ότι ήταν απίθανο να επιβιώσει από τις προσπάθειες διάσωσης λόγω της υγείας του και ότι η πιο ηθική προσέγγιση θα ήταν να τον αφήσουν να πεθάνει ειρηνικά.

Παράκρουση στη Γερμανία για τον Τίμι - Ποιοι χρηματοδότησαν την επιχείρηση

Αλλά μια ετερόκλητη ομάδα κτηνιάτρων και διασωστών, παρακινημένη από την εθνική φρενίτιδα στη Γερμανία για τη διάσωση της φάλαινας, δεν δεχόταν το «όχι» ως απάντηση παρά τις σφοδρές προειδοποιήσεις.

Η προσπάθεια διάσωσης χρηματοδοτήθηκε ιδιωτικά από δύο εκατομμυριούχους, τον συνιδρυτή της MediaMarkt, Walter Gunz, και την επιχειρηματία ιπποδρομιών, Karin Walter-Mommert, οι οποίοι δήλωσαν ότι ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν «ό,τι κοστίσει» για να απελευθερώσουν τον Timmy.

Οι αρχικές προσπάθειες διάσωσης του Τίμι, με τη χρήση φουσκωτών μαξιλαριών και πλωτών σκαφών, ήταν ανεπιτυχείς, αλλά οι δύτες τελικά κατάφεραν να πείσουν τη φάλαινα να σύρει σε μια πλημμυρισμένη φορτηγίδα, την οποία ρυμούλκησε το Fortuna.Β.

Η φάλαινα έφυγε από την φορτηγίδα στη Βόρεια Θάλασσα γύρω στις 8:45 π.μ. τοπική ώρα στις 2 Μαΐου και αργότερα παρατηρήθηκε να φυσάει μέσα από την οπή φυσήματός της και να κολυμπάει ελεύθερα «προς τη σωστή κατεύθυνση», σύμφωνα με τον Walter-Mommert από την αποστολή διάσωσης.

Και η ελπίδα ήταν ακόμα ζωντανή μέρες αργότερα, όταν το GPS της φάλαινας προφανώς έστειλε αρκετά σήματα το πρωί, υποδεικνύοντας ότι ο Τίμι είχε αναδυθεί από το νερό για να αναπνεύσει.

Αλλά οι ειδικοί πιστεύουν τώρα ότι ο πομπός GPS ήταν ελαττωματικός, καθώς δεν διέθετε τις απαραίτητες δυνατότητες για την ανίχνευση σημαδιών ζωής.

Το δανικό υπουργείο Περιβάλλοντος δήλωσε στη γερμανική τηλεοπτική εταιρεία Deutsche Welle ότι δεν σχεδιάζει να διασώσει τον Τίμι αν ξεβραστεί ξανά, χαρακτηρίζοντας τον θάνατο των φαλαινών ως «εντελώς φυσικό φαινόμενο».



