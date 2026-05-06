Συγκίνηση για τον «Τίμι»: Η αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης φάλαινας που κόστισε 1,3 εκατ. λίρες

Οι χρηματοδότες της επιχείρησης αποστασιοποιήθηκαν από τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η απελευθέρωση και ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους των πλοίων που συμμετείχαν.

Τραγική κατάληξη φαίνεται πως είχε η περιπέτεια του «Τίμι», της φάλαινας φυσητήρα που είχε εγκλωβιστεί σε ρηχά νερά στα ανοιχτά της Γερμανίας από τον Μάρτιο, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν πλέον ότι είναι «εξαιρετικά πιθανό» να έχει πεθάνει μετά την επιχείρηση απελευθέρωσής της.

Η φάλαινα είχε εντοπιστεί αρχικά κοντά στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, μακριά από το φυσικό της περιβάλλον στον Ατλαντικό Ωκεανό, με την κατάσταση της υγείας της να επιδεινώνεται σταδιακά. Η υπόθεση είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ζωντανές μεταδόσεις να καταγράφουν τις προσπάθειες διάσωσης και επαναπροσανατολισμού της προς βαθύτερα νερά.

Διχασμός για την επιχείρηση διάσωσης

Την ίδια στιγμή, είχε ξεσπάσει έντονη συζήτηση μεταξύ επιστημόνων και ειδικών για το αν θα έπρεπε να αφεθεί το ζώο να πεθάνει ήρεμα ή να γίνει προσπάθεια να επιστρέψει στον Ατλαντικό. Τελικά, το Σάββατο 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση απελευθέρωσης, με κόστος που φέρεται να έφτασε τα 1,3 εκατομμύρια λίρες, καλυπτόμενο σε μεγάλο βαθμό από ιδιώτες δωρητές.

Η μεταφορά έγινε με ειδική φορτηγίδα γεμάτη νερό, η οποία ρυμουλκήθηκε από ρυμουλκό πλοίο. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την απελευθέρωση, παραμένουν άγνωστα τόσο η θέση όσο και η κατάσταση της φάλαινας.

Χωρίς δεδομένα από τον πομπό

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο πομπός που είχε τοποθετηθεί στον «Τίμι» για την παρακολούθηση των ζωτικών του λειτουργιών δεν λειτούργησε ποτέ. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο χρηματοδότης της επιχείρησης, Κάριν Βάλτερ-Μόμερτ, σε δηλώσεις της σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Το «πράσινο φως» για την επιχείρηση είχε δοθεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος του κρατιδίου Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, παρά τις προειδοποιήσεις ορισμένων επιστημόνων ότι η μεταφορά θα μπορούσε να αποδειχθεί υπερβολικά επιβαρυντική για το ζώο.

Η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 9 το πρωί, σε απόσταση περίπου 45 μιλίων από τις ακτές του Σκάγκεν στη Δανία.

Αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα

Ο ερευνητής φαλαινών Φάμπιαν Ρίτερ δήλωσε ότι αν τελικά δεν υπάρξουν δεδομένα από τον πομπό, αυτό θα συνιστά «ολική καταστροφή, τόσο για το ζώο όσο και για την ομάδα διάσωσης».

Από την πλευρά του, ο ειδικός από το Ωκεανογραφικό Μουσείο του Στράλζουντ, Μπούρκαρντ Μπάσεκ, είχε προειδοποιήσει ότι η απελευθέρωση στο ανοιχτό πέλαγος ενδέχεται να έθετε τη φάλαινα σε κίνδυνο πνιγμού.

Πλάνα από drone έδειξαν φάλαινα να κολυμπά και να εκτοξεύει νερό κοντά στη φορτηγίδα, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για τον «Τίμι». Ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούν ότι το ζώο είχε αναζητήσει εξαρχής τα ρηχά νερά επειδή ήταν ήδη εξαντλημένο και χρειαζόταν ξεκούραση.

Αποστάσεις από τους χρηματοδότες

Από την άλλη πλευρά, οι κτηνίατροι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας υποστήριζαν ότι η φάλαινα ήταν σε κατάσταση που επέτρεπε τη μεταφορά. Ωστόσο, μετά τις εξελίξεις, η Βάλτερ-Μόμερτ πήρε αποστάσεις από τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση και ιδιαίτερα από «τον τρόπο με τον οποίο εγκαταλείφθηκε το ζώο».

Σε κοινή δήλωσή της με τον συγχρηματοδότη Βάλτερ Γκουντς, τόνισε ότι τυχόν ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν «στους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές και τα πληρώματα των πλοίων Fortuna B και Robin Hood».

Η υπόθεση του «Τίμι» αφήνει πίσω της περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις, με την επιστημονική κοινότητα να ζητά διαφάνεια και πλήρη δημοσιοποίηση των στοιχείων της επιχείρησης.