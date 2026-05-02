Ελεύθερος αφέθηκε ο Τίμι η φάλαινα, που είχε παγιδευτεί σε ρηχά νερά κοντά στην Γερμανία

Η φάλαινα ξεκίνησε το ταξίδι της προς τη Βόρεια Θάλασσα στις 30 Απριλίου, με την βοήθεια μια φορτηγίδας

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο Τίμι, η φάλαινα, στην φορτηγίδα που την οδήγησε στη Βόρεια Θάλασσα

Ελεύθερος στην ανοιχτή θάλασσα αφέθηκε πριν από λίγη ώρα ο Τίμι, η νεαρή φάλαινα που τον τελευταίο μήνα είχε παγιδευτεί σε ρηχά νερά στα ανοιχτά της Γερμανίας, στη Βαλτική Θάλασσα. Η κατάστασή του ωστόσο θεωρείται ακόμη ασαφής, διευκρίνισε η ομάδα διάσωσής του.

Η φάλαινα ξεκίνησε το ταξίδι της προς τη Βόρεια Θάλασσα στις 30 Απριλίου, με την βοήθεια μια φορτηγίδας, και νωρίτερα σήμερα κολύμπησε ελεύθερη στη Βόρεια Θάλασσα, όπως δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ο Γενς Σβαρκ, μέλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει την επιχείρηση διάσωσης.

Ο Τίμι εντοπίστηκε να κολυμπά κοντά στις ακτές της Γερμανίας στη Βαλτική Θάλασσα στις 3 Μαρτίου, μακριά από το φυσικό του περιβάλλον στον Ατλαντικό Ωκεανό και 29 ημέρες η διάσωση και η επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον απασχολούσε καθημερινά τη δημοσιότητα στη Γερμανία. Η υγεία του θηλαστικού επιδεινώθηκε ραγδαία καθώς βρέθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ρηχά νερά, ενώ οι ανεπιτυχείς προσπάθειες των διασωστών να την οδηγήσουν προς βαθύτερα νερά μεταδόθηκαν ζωντανά σε όλο τον κόσμο.

Την Τρίτη, διασώστες τοποθέτησαν τον Τίμι στην φορτηγίδα χρησιμοποιώντας ιμάντες και ένα κανάλι, το οποίο σκάφτηκε ειδικά για την περίπτωση ώστε να δημιουργηθεί ένα πέρασμα προς το σκάφος, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο το πότε ακριβώς η φάλαινα κολύμπησε εκτός της φορτηγίδας, καθώς και το εάν η απελεύθέρωσή της ισοδυναμεί οπωσδήποτε με διάσωσή της. Έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε αιχμαλωσία, οι θαλάσσιοι βιολόγοι αμφισβητούν εάν η φάλαινα εξακολουθεί να μπορεί να κολυμπά και να βουτάει κανονικά.

«Η φάλαινα, από όλες τις απόψεις, απέχει πολύ από το να είναι υγιής», δήλωσε στο dpa ο θαλάσσιος βιολόγος Φάμπιαν Ρίτερ. Η Υπηρεσία Προστασίας Φαλαινών και Δελφινιών (WDC) τόνισε, από την πλευρά της, ότι μια διάσωση μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνο όταν η φάλαινα επιστρέψει στον Βόρειο Ατλαντικό και επιβιώσει εκεί μακροπρόθεσμα, το δέρμα της έχει αναρρώσει πλήρως, αναζητά ξανά ανεξάρτητα τροφή, παίρνει βάρος και επιδεικνύει τις φυσικές της συμπεριφορές».

