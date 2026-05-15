Καιρός: «Σύγκρουση» δύο βαρομετρικών χαμηλών πάνω από την Ελλάδα - Πού θα βρέξει

Δημήτρης Δρίζος

  • Διήμερο έντονης αστάθειας αναμένεται στην Ελλάδα λόγω δύο βαρομετρικών χαμηλών, με διαφορετικά καιρικά φαινόμενα σε νότια και βόρεια τμήματα.
  • Το βαρομετρικό χαμηλό από τη βόρεια Αφρική θα φέρει θερμές αέριες μάζες, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές κυρίως το Σάββατο στα νότια.
  • Στα βόρεια θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ στα νότια η θερμοκρασία θα φτάσει έως 30 βαθμούς Κελσίου.
  • Την Κυριακή αναμένεται βελτίωση με βορειοδυτικούς ανέμους που θα απομακρύνουν την αφρικανική σκόνη, αλλά θα παραμείνει αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια.
  • Από τη Δευτέρα ο καιρός θα σταθεροποιηθεί με πιο ήπιες θερμοκρασίες και καλύτερη ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα.
Η χώρα μας εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης αστάθειας που θα διαρκέσει δύο ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Δύο βαρομετρικά χαμηλά, το ένα από τις ακτές της βόρειας Αφρικής και το άλλο από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον καιρό, δημιουργώντας δύο διαφορετικά καιρικά σκηνικά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Το βαρομετρικό χαμηλό από τη βόρεια Αφρική θα φέρει θερμές αέριες μάζες και αφρικανική σκόνη, κυρίως το Σάββατο. Τότε, η χώρα θα χωριστεί σε δύο ζώνες: στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ στα νότια η θερμοκρασία θα αυξηθεί και η αφρικανική σκόνη θα προκαλέσει λασποβροχές με αραιές βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα αυτά θα είναι πιο έντονα στα βόρεια, όπου αναμένονται και καταιγίδες.

Το Σάββατο η αστάθεια θα επεκταθεί στη δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο και σταδιακά σε ανατολικότερα και βορειότερα τμήματα. Η θερμοκρασία στα νότια θα φτάσει κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς. Σε περιοχές όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές συννεφιές με λασποβροχές κυρίως από το απόγευμα.

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, με βορειοδυτικούς ανέμους που θα απομακρύνουν την αφρικανική σκόνη και θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα. Παρόλα αυτά, η αστάθεια θα παραμείνει κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, χωρίς όμως να προκαλεί έντονα φαινόμενα.

Προοπτικές για την επόμενη εβδομάδα

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με σχετικά καλές θερμοκρασίες, μεταξύ 24 και 27 βαθμών Κελσίου, και περιορισμένη αφρικανική σκόνη. Η αστάθεια θα εκδηλώνεται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ ο καιρός θα είναι γενικά πιο ήπιος σε σχέση με το διήμερο της κακοκαιρίας.

Συνολικά, το διήμερο Σάββατο και Κυριακή θα φέρει δύο διαφορετικές εποχές στην Ελλάδα: μια προχωρημένη άνοιξη με ζέστη και αφρικανική σκόνη στα νότια και ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό στα βόρεια. Από τη Δευτέρα, η χώρα επιστρέφει σε πιο σταθερές καιρικές συνθήκες, με βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

